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普里格津罹難！　遺體全燒焦「靠這部位」認出他

▲▼瓦格納集團首腦普里格津。（圖／路透）

▲ 俄國官員證實已尋獲機上10人遺體。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯證實，瓦格納集團首腦普里格津在23日的墜機事故中罹難，機上10人無一倖免，據報遺體全都嚴重燒焦，但一名瓦格納指揮官靠著他殘缺的左手，在停屍間認出他的屍體。

《每日星報》據與瓦格納關係密切Telegram頻道VChK-OGPU報導，普里格津的遺體是在停屍間由一名瓦格納指揮官指認。有消息指出，由於他在蘇聯監獄勞改營「古拉格」（Gulag）服刑期間，左手一根手指部分殘缺，成為辨識出身分的關鍵。

目睹墜機當下的民眾則回憶，遺體尋獲時事故現場「完全被封鎖，連醫護人員都不准進入」，停屍間附近也拉上封鎖線。

▲▼普里格津墜機現場。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 罹難者遺體被搬離現場。（圖／達志影像／美聯社）

這架巴西航空工業公司 （Embraer）「萊格賽600」（Embraer Legacy 600）載有7名乘客及3名機組員，當時正從莫斯科飛往聖彼得堡，起飛不到30分鐘後從2萬8000英尺高空墜毀於特維爾地區（Tver）。

飛機失事原因眾說紛紜，包括起飛前被運上機的酒箱中藏有炸藥，或被俄軍防空部隊擊落的說法。有人懷疑普里格津是因6月發動兵變付出代價，瓦格納傭兵可能的復仇行動也備受關注。

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