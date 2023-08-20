「做16歲」成年禮學子搭船結訓　黃偉哲勉認識台南400展望未來

▲台南安平開台天后宮做16歲舉行結業典禮，學員們在活動最後搭船抵達福爾摩沙酒店，由台南市長黃偉哲頒發結訓證書，活動順利圓滿完成。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



「做16歲」是台南獨特的傳統習俗，讓青少年透過儀式體認「感恩、獨立、擔當」精神，台南市政府2023年於溪北及溪南各辦一場成年禮，溪南場20日在安平開台天后宮舉行結業典禮，學員們在活動最後搭船抵達福爾摩沙酒店，由台南市長黃偉哲頒發結訓證書，活動順利圓滿完成。





黃偉哲表示，「做16歲」儀式是傳統習俗，期許青年學子感念長輩的撫育之恩，也應開始承擔公民應盡的責任，面對人生挑戰。明年就是台南400，每位滿16歲的年輕朋友都有幸一同經歷這400年里程碑，祝福每個人都能走出屬於自己的璀璨人生道路，成為社會優質公民。





民政局表示，今年做16歲成年禮溪南場共有超過400位學員參與，活動以「成功啟航~穿越福爾摩沙」為主題，讓青少年體驗傳統禮俗，頭戴狀元帽過「鳥母宮」象徵其「轉大人」邁向人生新階段，並透過親身走訪在地文物古蹟、搭船遊覽安平港，在活動中了解台南歷史文化，富有教育意義。今日活動包括市議員沈震東等貴賓也到場祝福所有參與學員。

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「台南400」是這次成年禮活動主題之一，台南自1624年荷蘭東印度公司在安平建熱蘭遮城開始，至2024年將屆滿400年，成年禮活動藉由「穿越台南400時光隧道」，由導覽員帶領青年學子走訪盧經堂厝、阿兜仔劍獅、王雞屎洋樓、西㡣殿、東興洋行等地，讓青年學子們回顧台南歷史展望未來，共同迎接台南400。