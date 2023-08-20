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820房仲公益日500人捐熱血　 黃偉哲：感謝善心袋袋相傳

▲中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會，20日於台南舉行「820房仲日公益捐血誓師大會」活動，市長黃偉哲希望全國民眾，一起挽袖捐出熱血。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會，20日於台南舉行「820房仲日公益捐血誓師大會」活動，市長黃偉哲希望全國民眾，一起挽袖捐出熱血。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會，20日於台南舉行「820房仲日公益捐血誓師大會」活動，號召500位房仲從業人員到場響應，市長黃偉哲希望全國民眾，在夏季及疫情影響之血荒時節，一起挽袖捐出熱血。

▲中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會，20日於台南舉行「820房仲日公益捐血誓師大會」活動，市長黃偉哲希望全國民眾，一起挽袖捐出熱血。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，感謝不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會過去以來長期響應社會公益活動及善舉，尤其「房仲公益日」已邁入第9年，號召房仲從業人員一起捐血做公益，捐血累積超過10萬袋，相當不容易。期盼拋磚引玉號召各界加入，讓這樣具有意義的公益活動能在每一天每一年都持續發生，讓更多需要的民眾能持續感受到社會的暖流，也展現市府與民間公私協力的價值，共創溫暖宜居大台南。

▲中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會，20日於台南舉行「820房仲日公益捐血誓師大會」活動，市長黃偉哲希望全國民眾，一起挽袖捐出熱血。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會，20日於台南舉行「820房仲日公益捐血誓師大會」活動，市長黃偉哲希望全國民眾，一起挽袖捐出熱血。（圖／記者林東良翻攝，下同）

中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會為秉持「取之於斯、用之於斯」之回饋社會的精神，自2015年開始，每年8月20日訂定為「房仲公益日」，響應「捐血一袋、救人一命」的公益活動，期盼能救助更多需要幫助的人。房仲公益日於2015年首次辦理共捐血3526袋，此後響應人數逐年增長，年年刷新捐血紀錄，2019年起年年超過1.3萬袋，2021年捐血袋數超過2萬袋，2022年更突破以往成績達到4萬2763袋，累計達成「捐血10萬袋，誓救10萬人」的里程碑。

▲中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會，20日於台南舉行「820房仲日公益捐血誓師大會」活動，市長黃偉哲希望全國民眾，一起挽袖捐出熱血。（圖／記者林東良翻攝，下同）

20日活動由台南市不動產仲介經紀商業同業公會主場辦理，立委陳亭妃、市議員李啟維、陳怡珍、曾之婕、王家貞、蔡淑惠、林冠維、陳昆和也到場支持響應。除了號召房仲從業人員響應捐血公益活動外，現場也舉辦園遊會，匯集許多台南美食及伴手禮，主辦單位將當日園遊會收入15％，捐助台南市政府社會局愛心餐食補給站計畫，以實際行動捐助弱勢，期盼不僅回饋社會，也成為社會溫暖的力量。

▲中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會，20日於台南舉行「820房仲日公益捐血誓師大會」活動，市長黃偉哲希望全國民眾，一起挽袖捐出熱血。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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820房仲公益捐血黃偉哲

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