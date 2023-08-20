黃偉哲簽署還路於民五大訴求　推動百大路口安全人本交通政策

▲台南市長黃偉哲簽署「還路於民」五大訴求，推動百大路口安全行動及落實人本交通政策。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為建立友善行人的通行環境，台南市政府持續推動人本交通政策，積極辦理各項改善工程、落實教育和執法，市長黃偉哲於5月時，宣布啟動「百大路口安全行動」，將盤點全市重要路口行人通行情形，預計年底前完成100處路口的通行環境改善，而至8月底市府將完成41處。

市長黃偉哲表示，「人本交通」是市府的政策方針，各單位會持續朝安全、友善的行人環境努力，以保障行人和弱勢用路人的權益。在任內，自己幾乎每月都親自主持道安會報，緊盯工程進度、教育和執法成果並檢討，也持續向中央爭取計畫和經費，以提升台南市的行人環境和品質。對任何事故的發生，他認為這都不是冷冰冰的數字，而是一條條生命，也牽動整戶的家庭，市府會盡力防制交通事故發生，為交通安全把關。

交通局表示，今年全國的交通安全施政首重行人用路安全的人本交通政策，市府各單位除了積極落實中央制定「院頒計畫」，也積極落實市長黃偉哲提出的「百大路口安全行動」。至8月底，交通局將完成中西區和校園周邊共41處的路口改善工程，透過設置「行人專用時相」或「行人綠燈早開」提升行人穿越路口保護，預計到年底將完成百處的路口。此外，在工程方面，針對重要路口及利用道路新設、擴建、路平工程時，納入行穿線退縮及行人庇護島等人本設計原則，預計年底前至少可再增設10處行穿線退縮或行人庇護島的改善。今年市府已向中央申請「提升道路品質計畫補助」和「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」共計超過21億，以改善計畫內道路的行人環境和27條通學步道。

而設置人行道部分，市府工務局自2019年迄今，人行道新建及整修共建置110公里；而今年也向營建署提出人行環境及路面改善共42案，經費16億7千餘萬元，目前正由營建署審議中。另外，市府也將持續辦理騎樓整平工作，且將人口密集區列為優先推動重點區域，透過競賽獎勵和違規取締雙管齊下，為營造更好的通行做努力。

在教育宣導方面，市府結合民政、社政、宮廟、衛生、學校等系統，充分利用社區共餐、區里文康出遊、行動醫院下鄉、校園宣導等方式，傳遞交通安全觀念和道安意識。特別是為了翻轉以車為本的用路觀念，讓人本交通觀念向下扎根，2022年度更首創以元宇宙AR、VR新興科技製作人本交通數位互動教材，結合行動劇表演與年輕學子互動，以活潑有趣方式，巡迴深入台南市各級學校與社區辦理40場次宣導活動廣受好評。在監理部分，市府配合中央機車駕訓政策及補助，持續鼓勵年輕朋友到駕訓班上課，培養正確騎車觀念和安全意識。

執法部分，為保障行人用路人安全與端正用路人行車安全觀念，台南市5月辦理全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務，針對「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌標線號誌停車再開」、「人行道違規(臨時)停車」、「道路障礙」等4大項目大執法，以維用路人安全。累計自2023年初到7月底，警察局共取締違規1011件，較去年同期790件增加221件，增加28％。

交通局指出，台南市道安團隊群策群力推動各項工作，持續運用交通事故大數據分析對症下藥，本年將全力推動「台南市交通安全提升計畫」，以工程改善、重點執法、高齡守護、公運推展、道安宣導等五大面項，推動9大重點工作，期盼能有效降低交通事故，共同為民眾用路安全而努力。