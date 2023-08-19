黃偉哲出席新加坡亞太蘭展閉幕　宣告2025亞太蘭展台南見

▲台南市長黃偉哲特赴新加坡參加14屆亞太蘭展，並向在場的各國代表正式宣告，台南將竭力籌備，務必讓各國貴賓都能盡情體驗台南的美好。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

第14屆亞太蘭花會議暨展覽在新加坡舉辦，由於台南將在2024年主辦「第23屆世界蘭花會議暨第20屆台灣國際蘭展」，2025年也將要主辦15屆亞太蘭展，接下來2年內，世界3大蘭展都將在台南綻放光采！

為了表示台南對於接棒主辦的重視，黃偉哲市長特赴新加坡參加第14屆亞太蘭展，並獲邀在閉幕式致詞，向在場的各國代表正式宣告，台南將竭力籌備，務必讓明後年前來參加的各國貴賓都能盡情體驗台南的美好。

黃偉哲市長在亞太蘭展閉幕式中全程以英文致詞，他首先介紹了台灣素有蘭花王國的美譽，世界上每3朵蘭花就有1朵來自台灣，而台南出產的蘭花更佔了台灣蘭花總出口的1/2，由於氣候極佳、育種與栽培技術先進，台南以生產品質優良、創新富多樣化的蘭花而享譽國際。

黃偉哲接著提到，憑藉著2004年曾舉辦第8屆亞太蘭展，以及自2005年起每年舉辦台灣國際蘭展的豐富經驗，台南成功爭取到明年度的世界蘭花會議落腳台南，併同每年舉辦的台灣國際蘭展，將在明年2月25日到3月10日期間，以多元形式，邀請全球各地的蘭花專家前來體驗台南深厚的蘭花文化，而這也正是讓台灣蘭花產業在世界被看見的絕佳契機。

黃偉哲也不忘分享，2024年將是台南400年，歡迎各界專家來台南參與蘭花會議與展覽的同時，不忘欣賞台灣燈會的花燈，體驗台南的歷史文化、美食與自然景觀，而他也相信，奠基於明年度主辦兩大世界級蘭花盛事所累積的寶貴經驗，也必定將讓2025年舉辦的下屆亞太蘭展籌備更加周全，規劃更為精彩。

亞太蘭展每3年舉辦1次（本屆原訂2022年舉辦但因疫情順延1年），是亞太地區最著名的蘭花國際性活動，跟世界蘭花會議、台灣國際蘭展並列為世界3大蘭展，每次參與國家約在20-30國左右，此次為新加坡首次舉辦，有超過60家當地與海外業者參展，並展示超過1百種以上蘭花品種。

台南上次舉辦已是2004年，下屆將是台南睽違21年後再度主辦，實屬難得。黃偉哲市長也特別視察了此次台灣蘭花產銷發展協會特別設置的台灣展區，也不忘詳細考察亞太蘭展的展場與攤位的規劃，以作為台南後續接棒舉辦國際級蘭花活動的參考。