　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

黃偉哲出席新加坡亞太蘭展閉幕　宣告2025亞太蘭展台南見

▲台南市長黃偉哲特赴新加坡參加14屆亞太蘭展，並向在場的各國代表正式宣告，台南將竭力籌備，務必讓各國貴賓都能盡情體驗台南的美好。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲特赴新加坡參加14屆亞太蘭展，並向在場的各國代表正式宣告，台南將竭力籌備，務必讓各國貴賓都能盡情體驗台南的美好。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

第14屆亞太蘭花會議暨展覽在新加坡舉辦，由於台南將在2024年主辦「第23屆世界蘭花會議暨第20屆台灣國際蘭展」，2025年也將要主辦15屆亞太蘭展，接下來2年內，世界3大蘭展都將在台南綻放光采！

▲台南市長黃偉哲特赴新加坡參加14屆亞太蘭展，並向在場的各國代表正式宣告，台南將竭力籌備，務必讓各國貴賓都能盡情體驗台南的美好。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為了表示台南對於接棒主辦的重視，黃偉哲市長特赴新加坡參加第14屆亞太蘭展，並獲邀在閉幕式致詞，向在場的各國代表正式宣告，台南將竭力籌備，務必讓明後年前來參加的各國貴賓都能盡情體驗台南的美好。

▲台南市長黃偉哲特赴新加坡參加14屆亞太蘭展，並向在場的各國代表正式宣告，台南將竭力籌備，務必讓各國貴賓都能盡情體驗台南的美好。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長在亞太蘭展閉幕式中全程以英文致詞，他首先介紹了台灣素有蘭花王國的美譽，世界上每3朵蘭花就有1朵來自台灣，而台南出產的蘭花更佔了台灣蘭花總出口的1/2，由於氣候極佳、育種與栽培技術先進，台南以生產品質優良、創新富多樣化的蘭花而享譽國際。

▲台南市長黃偉哲特赴新加坡參加14屆亞太蘭展，並向在場的各國代表正式宣告，台南將竭力籌備，務必讓各國貴賓都能盡情體驗台南的美好。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲接著提到，憑藉著2004年曾舉辦第8屆亞太蘭展，以及自2005年起每年舉辦台灣國際蘭展的豐富經驗，台南成功爭取到明年度的世界蘭花會議落腳台南，併同每年舉辦的台灣國際蘭展，將在明年2月25日到3月10日期間，以多元形式，邀請全球各地的蘭花專家前來體驗台南深厚的蘭花文化，而這也正是讓台灣蘭花產業在世界被看見的絕佳契機。

黃偉哲也不忘分享，2024年將是台南400年，歡迎各界專家來台南參與蘭花會議與展覽的同時，不忘欣賞台灣燈會的花燈，體驗台南的歷史文化、美食與自然景觀，而他也相信，奠基於明年度主辦兩大世界級蘭花盛事所累積的寶貴經驗，也必定將讓2025年舉辦的下屆亞太蘭展籌備更加周全，規劃更為精彩。

▲台南市長黃偉哲特赴新加坡參加14屆亞太蘭展，並向在場的各國代表正式宣告，台南將竭力籌備，務必讓各國貴賓都能盡情體驗台南的美好。（圖／記者林東良翻攝，下同）

亞太蘭展每3年舉辦1次（本屆原訂2022年舉辦但因疫情順延1年），是亞太地區最著名的蘭花國際性活動，跟世界蘭花會議、台灣國際蘭展並列為世界3大蘭展，每次參與國家約在20-30國左右，此次為新加坡首次舉辦，有超過60家當地與海外業者參展，並展示超過1百種以上蘭花品種。

台南上次舉辦已是2004年，下屆將是台南睽違21年後再度主辦，實屬難得。黃偉哲市長也特別視察了此次台灣蘭花產銷發展協會特別設置的台灣展區，也不忘詳細考察亞太蘭展的展場與攤位的規劃，以作為台南後續接棒舉辦國際級蘭花活動的參考。

ET快訊
快訊／國1「6車撞一團」　嚴重回堵
快訊／中和男遭公車輾過！　血流滿地
30名年輕男女全被抓！　神還原「公安辦公室」曝光
快訊／解放軍宣布在台灣周邊軍演！　國防部火速發聲了
黑人「滿臉笑容」現身了！　臉圓一圈
快訊／大谷翔平擊出滿貫砲！　本季第43轟出爐
辣妹密室替客人「手拉胚」　平均年紀23歲！7長腿女被逮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

韓籍女大生旅台皮夾遺失　南警中文英＋手語暖助尋回

黃偉哲出席新加坡亞太蘭展閉幕　宣告2025亞太蘭展台南見

靈鷲山水陸空大法會祈福　朱立倫祈願台灣和平

高雄興達港漁市滿海味！老司機才懂「姑嫂丸」　霸氣請遊客免費吃

警察揮汗拚治安！新北市政顧問贈500支冰棒消暑　波麗士大人喊讚

失智男深夜向小吃攤乞食　暖警自掏腰包提供宵夜並護送返家

「有客當靚」2023世客博臺灣館14縣市同策展　多元面貌一次走遍

「白石莊之春-邱傑的回顧進行式」展　各方好友現身看展充滿感恩

七夕來竹市特色結婚拍照區打卡　讓你幸福「袋」著走

陳昆和走訪台南大內促銷酪梨　以實際行動支持台南果農

李玟控《好聲音》4大惡行：這叫欺負！　選手力挺曝內幕「前10名都能買」被消失...

老鼠闖餐廳遭店員一腳壓制　他淡定裝袋！網：該發獎金

「台偶男神」許紹洋、張棟樑登《披荊3》　林志穎首談車禍：感謝所有救我的人！

瑞士調皮童爬進垃圾桶　下秒消失！友著急求救

13縣市「豪大雨特報」　新北山區暴雨災害告警

男孩自學練出玩骰子技巧　華麗搖杯→8顆立成一排！

教練救學員遭螺旋槳打斷腿　他曝現場狀況：差點出人命

正式邀侯友宜、柯文哲談合作　郭台銘激喊：一起打敗賴清德

澀澀片看一半..「河北彩花本人現身」！　溫柔問：舒服嗎？Joeman嚇到摔XD

退休警為假美女軍官衝銀行　4萬退休金差點被騙光！

韓籍女大生旅台皮夾遺失　南警中文英＋手語暖助尋回

黃偉哲出席新加坡亞太蘭展閉幕　宣告2025亞太蘭展台南見

靈鷲山水陸空大法會祈福　朱立倫祈願台灣和平

高雄興達港漁市滿海味！老司機才懂「姑嫂丸」　霸氣請遊客免費吃

警察揮汗拚治安！新北市政顧問贈500支冰棒消暑　波麗士大人喊讚

失智男深夜向小吃攤乞食　暖警自掏腰包提供宵夜並護送返家

「有客當靚」2023世客博臺灣館14縣市同策展　多元面貌一次走遍

「白石莊之春-邱傑的回顧進行式」展　各方好友現身看展充滿感恩

七夕來竹市特色結婚拍照區打卡　讓你幸福「袋」著走

陳昆和走訪台南大內促銷酪梨　以實際行動支持台南果農

快訊／國1彰化段「6車撞一團」！占用內中車道　後方車流嚴重回堵

空難現場殘骸四散！9死者被炸成200屍塊　靠乘客座位圖協助鑑證

快訊／中和男遭公車撞！慘壓輪下「血流滿地」　命危送醫搶救

面試官「見他30多歲」拋1問題　過來人傻眼：太白目了

鬼門前走一遭！三重菜寮捷運站前女子突倒地　警消接力急救搶命

共軍台海周邊軍演　安全事務人士點一關鍵時間：迴避大衛營峰會

別管山道猴子了！高雄「街道猴子」89行為曝　闖紅燈還按喇叭逼車

嘉義百年名寺神棍涉猥褻！佛祖前嗆：處女才配我摸　至少5人受害

30年輕男女AI變臉搞詐騙　花蓮民宿神還原「公安辦公室」曝光

看朋友賺錢　心動跟買AI股！「突接營業員電話」他崩潰：沒錢了

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

地方熱門新聞

大益夜市通過審查公告民眾樂觀其成

新莊馬路道路下陷　開挖驚見下方遭掏空

興達港漁市滿海味！老司機才懂姑嫂丸

靈鷲山水陸空法會祈福　朱立倫祈台灣和平

10/1起竹市飲料店禁塑膠一次用杯

陳以信掛超大看板訴求搬遷歸仁機場

九九峰動物樂園慶週年　門票超優惠

失智男向小吃攤乞食　警供宵夜送返家

警揮汗拚治安！新北市政顧問贈500冰

嘉義檳榔攤恐怖車禍 　路人合力搬車救女

黃偉哲出席新加坡亞太蘭展閉幕

監理所小型車道路考驗

大東夜市問題重重藍軍請檢調嚴查

陳昆和走以實際行動支持台南果農

更多熱門

相關新聞

陳昆和走以實際行動支持台南果農

陳昆和走以實際行動支持台南果農

台南市立委參選人陳昆和身為農家子弟，深知農民耕種辛苦，過去一直大量認購台南所產水果，分贈親友、客戶及協力廠商共享，在今年7、8月間，陳昆和已媒合企業界友人，陸續認購盛產芒果超過4萬斤，18日上午9時許，陳昆和再偕同企業人士前往大內區青果市場，採購酪梨達3500餘斤，以實際行動支持果農。

3類型區段房價易下修　專家指：市場拉鋸戰延續

3類型區段房價易下修　專家指：市場拉鋸戰延續

陳亭妃全力爭取變電所2027年完工

陳亭妃全力爭取變電所2027年完工

中央地方攜手提升機車安全用路環境

中央地方攜手提升機車安全用路環境

大益夜市通過審查公告民眾樂觀其成

大益夜市通過審查公告民眾樂觀其成

關鍵字：

黃偉哲新加坡亞太蘭展台南

讀者迴響

熱門新聞

21歲星二代夜遊溺斃！巨星爸心碎證實

雨天撐傘開超跑　車主PO照片自嘲

李玟台上痛到跌倒「梁靜茹衝上台攙扶卻被罵」！

女房東注意！男吼「給1次機會」硬上

這職業最容易「一夜情」　半數激戰過同事

台大AV女優曝1周要5次！認出道前天天約砲

女起床有異物感！就醫才知遭2人性侵

這間私立大學招生率100%

《玩很大》首次中斷錄影未完成遊戲

宜蘭IG打卡熱點「七路咖啡」歇業

將大量刪除下架！　YouTube宣布掃蕩特定類型影片

Jake被控騙台人500萬善款！深夜發聲回應了

藥廠女業務曝「5年睡百人換業績」：保險套隨時帶著

處長偷吃3人妻背景硬　群創回應

4生肖「天生帶陰」！命理師警告：鬼月別去這些地方

更多

最夯影音

更多
李玟控《好聲音》4大惡行：這叫欺負！　選手力挺曝內幕「前10名都能買」被消失...

李玟控《好聲音》4大惡行：這叫欺負！　選手力挺曝內幕「前10名都能買」被消失...
老鼠闖餐廳遭店員一腳壓制　他淡定裝袋！網：該發獎金

老鼠闖餐廳遭店員一腳壓制　他淡定裝袋！網：該發獎金

「台偶男神」許紹洋、張棟樑登《披荊3》　林志穎首談車禍：感謝所有救我的人！

「台偶男神」許紹洋、張棟樑登《披荊3》　林志穎首談車禍：感謝所有救我的人！

瑞士調皮童爬進垃圾桶　下秒消失！友著急求救

瑞士調皮童爬進垃圾桶　下秒消失！友著急求救

13縣市「豪大雨特報」　新北山區暴雨災害告警

13縣市「豪大雨特報」　新北山區暴雨災害告警

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面