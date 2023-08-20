「做動物守護者」寫生比賽得獎者出爐　黃偉哲頒獎盼動物保育代代相傳

▲「2023做動物的守護者寫生比賽」得獎名單出爐，台南市長黃偉哲親自頒獎鼓勵得獎學生。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南市政府與「財團法人私立頑皮世界動物園教育基金會」共同舉辦的「2023做動物的守護者寫生比賽」獲熱烈迴響，報名參賽相當踴躍，經評審精挑細選，於20日在台南市永華市政中心舉辦頒獎典禮。

市長黃偉哲親自為獲獎作品頒獎，期勉獲獎學童在繪畫或動物保育知識都能更加進步，將來貢獻己力讓台南市越來越美麗。立委陳亭妃，及市議員陳怡珍、林美燕、謝舒凡等也都到場觀禮，鼓勵小朋友繼續加油。

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黃偉哲表示，這次寫生比賽報名非常踴躍，得獎作品的繪畫水準也非常高，這表示大家對於動物都充滿好奇及保育的心，透過比賽除了讓小朋友展現繪畫天分，也讓小朋友觀察到動物的生態，在繪畫的同時也讓保育的概念深入人心、代代相傳。





黃偉哲也特別提到，頑皮世界所成立的野生動物救傷中心，能夠直接對受傷的野生動物提供第一時間的救助，讓動物早日恢復健康，以實際行動落實動物保育的理念。





頑皮世界教育基金會執行長張維銘也勉勵學童們，透過這次作畫近距離觀察動物的機會，培養愛護動物、尊重生命的態度，同時也能化身為保護動物的種子，將《做動物的守護者》理念傳遞出去。





本次寫生比賽共收到672件作品，由台南市政府、頑皮世界野生動物園、台南市美術學會理事長彭瓊瑩、台南市美術學會榮譽理事長劉靜芳共同組成的評選團表示，這次參賽作品都相當有特色、水準令人驚豔，看得出孩子們對此次比賽的用心，不論是主題表現的活潑性、構圖技巧的巧妙、用色鮮明、巧妙的筆觸，在在讓評審陷入思考，經過冗長討論後才選出獲獎作品。





寫生比賽分為高、中、低3組，限台南市國小學童參賽，各組取前3名及佳作各10名，共有39位得獎者。「低年級組」由台南市新民國小一年級王信超同學拿下冠軍；「中年級組」的第一名是台南市新進國小四年級郭重靚同學；「高年級組」冠軍則是台南市新民國小五年級王盈又同學。

頑皮世界野生動物園期待藉由寫生活動，讓家長帶著孩子走出戶外、接觸自然，在觀察動物及聆聽動物教育解說中，讓學子們都能更理解生命教育的意義。