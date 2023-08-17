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黃偉哲偕同「籃籃」代言　「求職防騙．就業安心」宣導短片發表

▲台南市長黃偉哲偕同職棒啦啦隊長「籃籃」，出席台南市勞工局「求職防騙、薪資揭示及就業隱私」宣導短片發表會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲偕同職棒啦啦隊長「籃籃」，出席台南市勞工局「求職防騙、薪資揭示及就業隱私」宣導短片發表會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

現正逢暑假期間，也是青年學子尋求打工的旺季，台南市長黃偉哲致力推動「希望家園」政策，特別於17日偕同職棒啦啦隊長「籃籃」出席台南市勞工局「求職防騙、薪資揭示及就業隱私」宣導短片發表會。

市長黃偉哲表示，求職防騙、薪資公開揭示及就業隱私等各項求職需要關注的就業議題。青年朋友在找工作常常因對法令的不瞭解，常常落入雇主求職陷阱，因而受騙不自知，損失相當多的權益，甚至會遭受自身的安全，也希望青年朋友能居住在台南、工作在台南，生活能過的更美好，年輕的朋友在求職面試的路上會面臨很多的挑戰，為減低青年朋友在尋職的困難，增加自信心及能就業安心，也有很多青年朋友貪圖海外即時高薪工作，提醒青年朋友一定要小心，在今年勞工局特別拍攝3支和求職議題有關的宣導短片，大家從記者會看到3支影片之精華，未來這些影片也會在YouTube平台及各影音平台及本市電視牆強力持續放送。

黃偉哲市長也特別感謝本次的代言人啦啦隊長「籃籃」籃靖玟小姐，代言及拍攝求職防騙、薪資公開揭示及就業隱私3支宣導短片並出席代言，影片中也希望各位市民朋友們前往海外工作尋職時，切勿貪圖高薪及追求輕鬆之工作，個人財物證件不離身，避免落入工作陷阱上身。透過今天首映的三支影片，協助青年朋友在求職路上能順暢無憂，一路向前。

▲台南市長黃偉哲偕同職棒啦啦隊長「籃籃」，出席台南市勞工局「求職防騙、薪資揭示及就業隱私」宣導短片發表會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局局長王鑫基表示，邀請年輕朋友喜愛的代言人來拍攝短片用意旨在，宣導長期關心青年學子朋友於求職及打工面試就業避免受騙，加強年輕朋友對於求職防騙及就業隱私的正確觀念。千萬小心切勿洩露個人資料，繳交資料時，勿遭不法業者非法使用，尋職時，薪資如低於四萬元整都需公開揭示，希望藉由影片推出公開放送能加強年輕學子及台南市民眾各項求職面試不受騙，以防堵一再翻新，花招層出不窮求職的詐騙手法，令人防不勝防。

在發表會中，除籃籃代言人邀請台南市民眾及與會嘉賓共同觀看她為勞工局所拍攝之求職防騙、薪資揭示及就業隱私影片，影片中籃籃並分飾多重角色，提醒大家不要貪圖高薪輕鬆的工作，並化身為偵探，提醒薪資需公開揭示，告訴大家工作面試時，不提供非就業相關之個人隱私，一再提醒大家工作面試都需特別小心，避免落入求職的陷阱。

▲台南市長黃偉哲偕同職棒啦啦隊長「籃籃」，出席台南市勞工局「求職防騙、薪資揭示及就業隱私」宣導短片發表會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

除了影片的發表，為了對市民朋友找工作能應援加油，市長、籃籃及與會人士共同打開會就業真安心-牢記防騙357大禮盒送給市民朋友，同時邀請台南應用科技大學所屬之啦啦隊來應援，現場熱情加油力道不減，為整場發表記者會增色不少。

勞工局一再的提醒各位，無論在就業或求職要小心防範詐騙及避免隱私外流；另如遇就業隱私遭受侵犯，求職時雇主詢問有無男(女)友、是否懷孕、近期有無結婚打算等問題，其實這些都跟就業無關，已經侵犯了求職者的隱私權，以免工作不成，卻造成無法彌補的傷害。求職就業要真安心，請務必牢記357口訣。

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