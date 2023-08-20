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「還路於民」登場！逾200人冒暴雨集結凱道　今估最多上看2萬人

▲▼還路於民大遊行今在凱道登場 。（圖／記者李姿慧攝）

▲還路於民大遊行今在凱道登場，民眾冒雨支持 。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

「行人零死亡推動聯盟」發起「還路於民」大遊行今(20日)下午登場，也是首次各黨總統參選人都將出席的陳抗活動，由於下午台北市下起暴雨，但仍澆不熄民眾熱情，約有20人在凱道冒雨支持，也有媽媽帶著2個孩子特地從台南北上參加，遊行隊伍預計下午4點出發，主辦單位表示，今預估有1到2萬人會站出來遊行。

「還路於民」萬人大遊行活動今在凱道登場，下午1時過後陸續出現支持民眾到場，除不少年輕人站出來外，也有不少家長帶的孩子為行人權益發聲，也有身障民眾也到現場為自己發聲，遊行隊伍預計下午4點出發，活動將於晚間6時結束。

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由於近2時台北市突然出現一場暴雨狂轟，不過大雨仍澆不熄民眾的熱情，下午2點許現場已有200多人撐傘和穿雨衣聲援。

行人零死亡推動聯盟發起人YC表示，今天活動有5個訴求，包括健全人行設施、改革駕訓及考驗制度、執法捍衛行人路、重建交通法制並通過《交通安全基本法》、推動台灣零死亡願景，今天預估將陸續會有1萬到2萬人參與。

▲▼行人零死亡推動聯盟於凱道舉辦還路於民大遊行。（圖／記者李毓康攝）

▲▼行人零死亡推動聯盟於凱道舉辦還路於民大遊行。（圖／記者李毓康攝）

▲▼行人零死亡推動聯盟於凱道舉辦還路於民大遊行。（圖／記者李毓康攝）

▲▼行人零死亡推動聯盟於凱道舉辦還路於民大遊行。（圖／記者李毓康攝）

▲▼行人零死亡推動聯盟於凱道舉辦還路於民大遊行。（圖／記者李毓康攝）

▲▼行人零死亡推動聯盟於凱道舉辦還路於民大遊行。（圖／記者李毓康攝）

▲▼行人零死亡推動聯盟於凱道舉辦還路於民大遊行。（圖／記者李毓康攝）

「還路於民」萬人大遊行也是首次有各政黨總統參選人全數參與的陳抗，包括副總統賴清德、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘等都會到場，交通部長王國材也將今親自到現場接受陳情書。

由於許多政治人物到場，會不會成為政治空頭支票，YC表示，這是聯盟最擔心也最不想發生的事，因此安每位政黨以黨為單位派一人發言，有5分鐘時間，不會覺得變造勢大會，只能講交通和行人安全議題，今天也希望向交通部長王國材傳達五大訴求，也希望執政黨盡快針對訴求回應和改善。

YC強調，交通規劃改善路口瘦身，人行道擴寬，是最急迫的事情，台南女童事件後一個月內，肇事路口就改善了，路口改善是短期內能最快做到的。

▲▼還路於民大遊行今在凱道登場 。（圖／記者李姿慧攝）

▲民眾蔡小姐特地帶2個孩子從台南北上參加還路於民大遊行。（圖／記者李姿慧攝）

今天也有民眾全家帶小孩到現場聲援，2個孩子的媽媽蔡小姐表示，因為家裡離學區很近，小朋友步行上學約7分鐘，但沿途沒有人行道，只能往騎樓走，但騎樓又有占用問題，像過障礙賽一樣要繞過障礙物，因此她和先生特別帶2個孩子從台南北上特地來參加。

蔡小姐說，母親節前夕台南發生女童斑馬線被撞死事件，她希望小孩子可以安心走路上學，因此希望透過帶孩子們遊行，讓孩子了解到行人優先權益。

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還路於民萬人大遊行訴求賴清德侯友宜柯文哲郭台銘王國材交通部行人零死亡推動聯盟

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