「還路於民」登場！逾200人冒暴雨集結凱道　今估最多上看2萬人

▲還路於民大遊行今在凱道登場，民眾冒雨支持 。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

「行人零死亡推動聯盟」發起「還路於民」大遊行今(20日)下午登場，也是首次各黨總統參選人都將出席的陳抗活動，由於下午台北市下起暴雨，但仍澆不熄民眾熱情，約有20人在凱道冒雨支持，也有媽媽帶著2個孩子特地從台南北上參加，遊行隊伍預計下午4點出發，主辦單位表示，今預估有1到2萬人會站出來遊行。

「還路於民」萬人大遊行活動今在凱道登場，下午1時過後陸續出現支持民眾到場，除不少年輕人站出來外，也有不少家長帶的孩子為行人權益發聲，也有身障民眾也到現場為自己發聲，遊行隊伍預計下午4點出發，活動將於晚間6時結束。

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由於近2時台北市突然出現一場暴雨狂轟，不過大雨仍澆不熄民眾的熱情，下午2點許現場已有200多人撐傘和穿雨衣聲援。

行人零死亡推動聯盟發起人YC表示，今天活動有5個訴求，包括健全人行設施、改革駕訓及考驗制度、執法捍衛行人路、重建交通法制並通過《交通安全基本法》、推動台灣零死亡願景，今天預估將陸續會有1萬到2萬人參與。

▲▼行人零死亡推動聯盟於凱道舉辦還路於民大遊行。（圖／記者李毓康攝）

▲▼行人零死亡推動聯盟於凱道舉辦還路於民大遊行。（圖／記者李毓康攝）

▲▼行人零死亡推動聯盟於凱道舉辦還路於民大遊行。（圖／記者李毓康攝）

「還路於民」萬人大遊行也是首次有各政黨總統參選人全數參與的陳抗，包括副總統賴清德、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘等都會到場，交通部長王國材也將今親自到現場接受陳情書。

由於許多政治人物到場，會不會成為政治空頭支票，YC表示，這是聯盟最擔心也最不想發生的事，因此安每位政黨以黨為單位派一人發言，有5分鐘時間，不會覺得變造勢大會，只能講交通和行人安全議題，今天也希望向交通部長王國材傳達五大訴求，也希望執政黨盡快針對訴求回應和改善。

YC強調，交通規劃改善路口瘦身，人行道擴寬，是最急迫的事情，台南女童事件後一個月內，肇事路口就改善了，路口改善是短期內能最快做到的。

▲民眾蔡小姐特地帶2個孩子從台南北上參加還路於民大遊行。（圖／記者李姿慧攝）

今天也有民眾全家帶小孩到現場聲援，2個孩子的媽媽蔡小姐表示，因為家裡離學區很近，小朋友步行上學約7分鐘，但沿途沒有人行道，只能往騎樓走，但騎樓又有占用問題，像過障礙賽一樣要繞過障礙物，因此她和先生特別帶2個孩子從台南北上特地來參加。

蔡小姐說，母親節前夕台南發生女童斑馬線被撞死事件，她希望小孩子可以安心走路上學，因此希望透過帶孩子們遊行，讓孩子了解到行人優先權益。