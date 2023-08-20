觀察／三隻小豬心結深？　侯、柯、郭同場「還路於民遊行」零互動

▲國民黨總統參選人侯友宜出席行人零死亡推動聯盟於凱道舉辦還路於民大遊行 。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民間團體發起的「還路於民大遊行」今（20）日下午於凱道登場，藍綠白總統參選人侯友宜、賴清德、柯文哲以及鴻海創辦人郭台銘全都出席，但受到滂沱大雨影響，4人來去匆匆零互動。引人關注的是，郭台銘日前提出《三隻小豬》故事，想約侯、柯喝咖啡談合作，但郭最早到現場，卻未把握機會跟柯、侯相見；而柯致詞結束時，正好遇到侯下車，柯也對侯視而不見、揚長而去，由此可見，三隻小豬心結未解，也許此時相見不如不見。

今天在大雨之中，郭台銘最先於14時42分上台致詞，只見他身穿永齡基金會紅色背心，力求降低政治性。郭致詞呼籲行駛斑馬線時要「停看聽」，但不知為何，卻數度將斑馬線說成安全島。儘管如此，群眾們不以為意，對於郭的訴求都回應叫好。演說結束後，有一女子高呼「郭台銘加油！郭董選總統！」

由於郭台銘日前提出《三隻小豬》故事，想跟柯文哲、侯友宜喝咖啡談合作，今天本是一個開啟良善互動的好機會，外界本以為郭會留在現場向隨後趕到的柯、侯致意，但他卻在致詞後匆匆離去，與柯、侯零互動。約莫40分鐘後，柯文哲發表講話，但一度被舉牌提醒時間，柯不禁莞爾說「這麼快時間到了喔，我才剛開始講」，這番自然流露逗得全場哈哈大笑。柯致詞結束後，也同樣快閃離開，但正好迎面碰到侯友宜下車，只見柯對侯也視而不見、揚長而去，就跟郭台銘頭也不回離開一樣。

▲台灣民眾黨黨主席柯文哲出席行人零死亡推動聯盟於凱道舉辦還路於民大遊行。（圖／記者李毓康攝）

侯友宜於15時32分上台，由立委游毓蘭引言，未料她卻犯了大忌，竟呼籲群眾支持侯友宜當總統，踩到「政治紅線」，當場台下噓聲四起，連帶侯友宜接棒發言時，仍有零星噓聲，但侯還是穩住陣腳，回應還路於民的五大訴求。值得注意的是，侯友宜儘管未有機會跟郭台銘、柯文哲互動，但他在簽署主辦方的訴求連署書時，看到郭簽在左下角、柯簽在右上角，侯不假思索簽在柯的旁邊，似已透露其內心對郭柯的「親疏遠近」。

賴清德於15時37分發表講話，一位民進黨工直言，這次北部民代及立委參選人總動員冒雨相挺，果然隊伍是所有人裡頭最壯盛的。但受到民進黨已經執政多年的影響，賴發言時，還是有個別群眾呼喊「執政那麼久了，為什麼之前不好好做，下台！」

綜觀今天的活動，由於受到雨勢影響，郭、柯、侯、賴均來去匆匆，未見彼此有何互動。尤其對於廣大希望下架民進黨的選民來說，郭自許豬小弟要團結豬大哥共同對抗大野狼，但這位豬小弟卻未把握機會釋出善意，至於柯侯兩位豬大哥，也僅有侯透過簽字透露心跡，而柯更是對侯視而不見，顯見三隻小豬心結很深，距離破冰合作，其實言之過早。

▲永齡基金會創辦人郭台銘出席行人零死亡推動聯盟於凱道舉辦還路於民大遊行 。（圖／記者李毓康攝）