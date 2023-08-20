直擊／還路於民遊行不畏風雨　侯友宜率小雞喊「2040死亡歸零」

▲0820凱道「還路於民」大遊行在大雨中展開，侯友宜率隊上街。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行人零死亡推動聯盟於今（20）日在凱道舉行「還路於民大遊行」，民進黨總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲以及永齡基金會創辦人郭台銘皆參加，並上台致詞。而賴清德、侯友宜，以及時代力量黨主席王婉諭在致詞結束後都有跟著遊行，賴清德走到襄陽路後離場，而侯友宜則是走到館前路後才離開。

侯友宜表示，很感謝民眾冒著大雨為還路於民大遊行站出來，他指出台灣交通安全面臨非常史無前例的嚴峻挑戰，這樣的嚴峻挑戰應要痛定思痛，不斷徹底檢討與改進，最主要是希望讓下一代有更安全、更理想的優質環境。侯友宜表示，在這樣的環境底下，要不斷地從交通法規、都市計畫、交通工程重新做檢討，並強調一定要做到「還路於民」大遊行的5大訴求。

侯友宜指出，現階段的人車不分，混淆了整個交通空間，要同時檢討交通號誌、標誌及標線，不合時宜的一定要去做改善，同時強調一定要「車讓人、強讓弱」，這是天經地義的，交通不是只有規範和規矩，更要有品德與修養，「下了車我們都是行人，行人好，台灣會更好」，擺脫地獄惡名還給下一代行人的尊嚴。

侯友宜隨後簽署台灣行人宣言，並在立法委員游毓蘭、洪孟楷，立委參選人李彥秀、張斯綱、洪佳君、廖先翔、黃健豪、羅廷瑋、林家興，及多位雙北市議員、國民黨青年團的陪同下，和所有人一起走上大雨的街頭，表達對行人安全的支持。

國民黨的遊行隊伍沿途高呼「0820還路於民、2040死亡歸零」口號，吸引不少路人側目。有民眾注意到領頭的是侯友宜，對他揮手打招呼，侯則雙手合十致意。