最勇敢的男人！交長噓聲中現身遊行鞠躬致歉　2040年拚行人零死亡

記者李姿慧／台北報導

不滿行人地獄，「還路於民」大遊行今(20日)下午在凱道登場，主辦單位宣布超過2.5萬人冒雨參雨，「最勇敢的男人」交通部長王國材今也現身，現場一度噓聲不斷，也有民眾大喊下台，王國材公開致歉，坦言做得不好，他將已2030年事故減半、2040年行人零死亡為目標。

▲行人零死亡推動聯盟於凱道舉辦還路於民大遊行，交通部長王國材接下訴求書。（圖／記者李毓康攝）

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不滿交通安全和行人路權的民眾擠爆凱道，交通部長王國材今也親自到現場聆聽民意，直球對決親自面對民怨，被主辦單位以「最勇敢的男人」介紹出場，王國材一出場後，現場民眾即傳出噓聲，甚至有民眾怒吼下台，不過也有民眾給予溫暖的掌聲。

王國材則公開向民眾鞠躬道歉，王國材表示，交通路權是很重要目標，這幾年個人做得不好，讓行人交通死傷嚴重，他跟大家一鞠躬，表示他的道歉。

▲王國材公開致歉。（圖／ETtoday新聞雲直播）

王國材指出，對行人路權，如何讓小朋友和長輩、身障朋友、所有民眾有交通安全環境，是他當交通部長責無旁貸、刻不容緩的事，他也知道大家都很急，要如何改善交通環境，徹底實現還路於民，所有人和民眾在道路上或過馬路不會受到安全威脅，這部分目標他跟大家目標一致，雖然做得不好，但希望能納入大家建議，持續把它做好。

王國材強調，還路於民大遊行五大訴求他都一一讀了，也一一正面回應，希望針對每個建議和細節一一檢討，納入行人交通安全改善政策，現在最急的事情是過去交通安全和行人路權需要跨部會合作，但中央和地方權責不清，推動道路交通安全基本法，把中央和部會責任納入，也把層級提高到行政院開道安會報，全國各部會、各級政府，一起把行人交通安全做好；另外公共運輸環境訴求，將持續推動安全的公共運輸使用環境。

▲行人零死亡推動聯盟於凱道舉辦還路於民大遊行，交通部長王國材接下訴求書。（圖／記者李毓康攝）

針對行人設施改善短中長期目標，王國材表示，短期最急的是全國調查六百處最嚴重肇事路口，現在開始到明年底，優先易肇事路口改善，他要再次謝謝大家作為政府後盾，大雨熄不熄大家的熱情，只要他在交通部長任內一天，他將以交通行人和安全改革最為做重要的事情，2030年拚事故減半，2040年行人零死亡，將會依此為目標。

活動也由⼩朋友代表行人向王國材遞交訴求書，小朋友也向王國材喊話：「希望我有一個安全的路回家」。主辦單位對王國材今現身則表示，謝謝部長勇於承擔。

王國材事後接受媒體聯訪時表示，每一年死傷人數包括行人1年4百人，當交通部長一定要道歉，希望把大家的督促和建議當作一股力量，交通安全和行人安全改善碰到很多阻力，要實施會遇到很多地方政府和民眾反對，還路於民的訴求和立場，讓他更有後盾，能來積極改善。

王國材強調，他將與爭取還路於民團體站在一起，努力改善行人安全環境，不要讓下一代承受行人地獄之苦。

