4人首同台較勁！響應「還路於民」遊行　賴、侯、柯、郭致詞一次看

▲行人零死亡推動聯盟於凱道舉辦「還路於民大遊行」。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

「行人零死亡推動聯盟」20日下午舉辦還路於民大遊行，儘管活動進行期間大雨滂沱，但主辦單位仍表示，現場有2.5萬人參與，而藍綠白3名總統參選人、鴻海集團創辦人郭台銘也到場響應，《ETtoday東森新媒體》也統整賴清德、侯友宜、柯文哲與郭台銘4人對於「還路於民」的主張。

「還路於民」萬人大遊行活動20日下午1時在凱道登場，陸續有支持民眾到場響應，但近2時突然下起了暴雨，不過仍澆不熄民眾熱情，主辦單位於下午3時左右宣布現場人數已破2.5萬人；而遊行隊伍也從下午4點出發，活動預計於晚間6時結束。

根據活動規劃，下午3時為各政黨人士上台致詞2分鐘，順序為基進黨、綠黨、歐巴桑聯盟、台灣維新、時代力量、民眾黨、國民黨、民進黨；而直至18日中午才確定出席的郭台銘，以永齡基金會創辦人名義參與，因此時間排定為2時46分出席。

郭台銘表示，自己非常支持五大訴求，認為行人行走在斑馬線的時候，不管是開車、開公車或騎車族，一定要「停聽看」，走在斑馬線，真正讓人身安全得以保障，讓斑馬線有它的威權。

在硬體建設部分，郭台銘說，公車右拐時看不到行人，是道路交通要改善部分，希望政府單位應該要注意規劃設計，要讓斑馬線在車轉彎的時候，有足夠距離安全，使車輛轉彎時候看得到行人，並希望可以「停聽看」。

▲永齡基金會創辦人郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲約於下午3時25分左右致詞，他提及，當今政府不可能不做事，只是方法從來就是「撒幣」，先是花12億元推動第13期道安方案，結果錢花下去後的車禍死亡人數反而比執行前高；之後又提出道路安全、提升道路品質計畫花309億元，最近被外媒批評是「行人地獄」後再花400億元，然而今年前5個月台灣車禍傷亡人數比去年同期上升13.2％。

柯文哲指出，以自己實際經驗來看，以前仰德大道發生車禍撞死4人，他要求台北市交通局針對仰德大道做研究，發現5年發生了700次車禍，後來經過5個月整理，弄一弄交通號誌後，第二年同期時間車禍傷亡人數下降60％。

柯文哲強調，政府不是沒花錢，但他認為政府應當更注重統計數字，做一些基礎工作，真正把道路交通安全提升，「我認為交通安全不應當只是口號、願景，應當是一個可以讓人民真正可以感受到的安全。」

侯友宜致詞時表示，台灣的交通安全面臨史無前例的嚴峻挑戰，要痛定思痛、徹底改進，希望讓下一代有更理想優質的環境，而今天特別向行人報告，在這環境底下，應不斷從交通法規、都市法規去重新做檢討。

侯友宜說，現階段的「人車不分」混淆整個交通空間，得檢討交通號誌跟標線已不合時宜，並且落實改正，「在這狀況底下，不要忘記，我們必須要『車讓人、強讓弱』」，在人本環境的交通裡，不是只有規範跟規矩，還必須有品德跟修養，「別忘了下了車之後，我們都是行人，行人好，台灣會更好！」讓人本環境的交通，擺脫地獄惡名。

最後輪到賴清德上台，賴提及，自己身為執政黨的一員，也是總統候選人，有責任來聆聽大家意見，更有義務未來來落實每一項寶貴的意見，達到實質改善台灣交通安全。

賴清德宣布，未來將秉持兩大原則，第一大原則是「以人為本」，第二是「智慧科技」，而他也提出「落實3大承諾」主張說，首先將落實日前行政院通過的「道路交通基本法」，本著道安、監理、交通跟執法4個面向，全面改善道路交通安全。

賴清德提及，第二是承諾未來可以結合在野黨、執政黨共同努力，實質、積極務實改善各縣市交通路況，預計2024年底前對於優先600個路口進行改善；第三，承諾會支持今天活動的台灣行人路權的宣言，2030年死亡降低50％，2040年結合社會力量達到零死亡目標，希望大家共同努力，希望社會共同站在一起。