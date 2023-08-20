　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

4人首同台較勁！響應「還路於民」遊行　賴、侯、柯、郭致詞一次看

▲▼行人零死亡推動聯盟於凱道舉辦還路於民大遊行。（圖／記者李毓康攝）

▲行人零死亡推動聯盟於凱道舉辦「還路於民大遊行」。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

「行人零死亡推動聯盟」20日下午舉辦還路於民大遊行，儘管活動進行期間大雨滂沱，但主辦單位仍表示，現場有2.5萬人參與，而藍綠白3名總統參選人、鴻海集團創辦人郭台銘也到場響應，《ETtoday東森新媒體》也統整賴清德、侯友宜、柯文哲與郭台銘4人對於「還路於民」的主張。

「還路於民」萬人大遊行活動20日下午1時在凱道登場，陸續有支持民眾到場響應，但近2時突然下起了暴雨，不過仍澆不熄民眾熱情，主辦單位於下午3時左右宣布現場人數已破2.5萬人；而遊行隊伍也從下午4點出發，活動預計於晚間6時結束。

根據活動規劃，下午3時為各政黨人士上台致詞2分鐘，順序為基進黨、綠黨、歐巴桑聯盟、台灣維新、時代力量、民眾黨、國民黨、民進黨；而直至18日中午才確定出席的郭台銘，以永齡基金會創辦人名義參與，因此時間排定為2時46分出席。

▲▼行人零死亡推動聯盟於凱道舉辦還路於民大遊行。（圖／記者李毓康攝）

郭台銘表示，自己非常支持五大訴求，認為行人行走在斑馬線的時候，不管是開車、開公車或騎車族，一定要「停聽看」，走在斑馬線，真正讓人身安全得以保障，讓斑馬線有它的威權。

在硬體建設部分，郭台銘說，公車右拐時看不到行人，是道路交通要改善部分，希望政府單位應該要注意規劃設計，要讓斑馬線在車轉彎的時候，有足夠距離安全，使車輛轉彎時候看得到行人，並希望可以「停聽看」。

▲▼永齡基金會創辦人郭台銘出席行人零死亡推動聯盟於凱道舉辦還路於民大遊行 。（圖／記者李毓康攝）

▲永齡基金會創辦人郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲約於下午3時25分左右致詞，他提及，當今政府不可能不做事，只是方法從來就是「撒幣」，先是花12億元推動第13期道安方案，結果錢花下去後的車禍死亡人數反而比執行前高；之後又提出道路安全、提升道路品質計畫花309億元，最近被外媒批評是「行人地獄」後再花400億元，然而今年前5個月台灣車禍傷亡人數比去年同期上升13.2％。

柯文哲指出，以自己實際經驗來看，以前仰德大道發生車禍撞死4人，他要求台北市交通局針對仰德大道做研究，發現5年發生了700次車禍，後來經過5個月整理，弄一弄交通號誌後，第二年同期時間車禍傷亡人數下降60％。

柯文哲強調，政府不是沒花錢，但他認為政府應當更注重統計數字，做一些基礎工作，真正把道路交通安全提升，「我認為交通安全不應當只是口號、願景，應當是一個可以讓人民真正可以感受到的安全。」

▲▼台灣民眾黨黨主席柯文哲出席行人零死亡推動聯盟於凱道舉辦還路於民大遊行。（圖／記者李毓康攝）

侯友宜致詞時表示，台灣的交通安全面臨史無前例的嚴峻挑戰，要痛定思痛、徹底改進，希望讓下一代有更理想優質的環境，而今天特別向行人報告，在這環境底下，應不斷從交通法規、都市法規去重新做檢討。

侯友宜說，現階段的「人車不分」混淆整個交通空間，得檢討交通號誌跟標線已不合時宜，並且落實改正，「在這狀況底下，不要忘記，我們必須要『車讓人、強讓弱』」，在人本環境的交通裡，不是只有規範跟規矩，還必須有品德跟修養，「別忘了下了車之後，我們都是行人，行人好，台灣會更好！」讓人本環境的交通，擺脫地獄惡名。

▲▼國民黨總統參選人侯友宜出席行人零死亡推動聯盟於凱道舉辦還路於民大遊行 。（圖／記者李毓康攝）

最後輪到賴清德上台，賴提及，自己身為執政黨的一員，也是總統候選人，有責任來聆聽大家意見，更有義務未來來落實每一項寶貴的意見，達到實質改善台灣交通安全。

賴清德宣布，未來將秉持兩大原則，第一大原則是「以人為本」，第二是「智慧科技」，而他也提出「落實3大承諾」主張說，首先將落實日前行政院通過的「道路交通基本法」，本著道安、監理、交通跟執法4個面向，全面改善道路交通安全。

賴清德提及，第二是承諾未來可以結合在野黨、執政黨共同努力，實質、積極務實改善各縣市交通路況，預計2024年底前對於優先600個路口進行改善；第三，承諾會支持今天活動的台灣行人路權的宣言，2030年死亡降低50％，2040年結合社會力量達到零死亡目標，希望大家共同努力，希望社會共同站在一起。

▲▼副總統賴清德出席行人零死亡推動聯盟於凱道舉辦還路於民大遊行 。（圖／記者李毓康攝）

ET快訊
快訊／關渡橋驚傳男子墜河！
上百名兄弟球迷送機　福來喜感動發聲
日本地勤「必做1動作」　震撼機長
大陸公務員偷渡！　「福建游到馬祖」上岸
快訊／雨下不停！17縣市大雨特報
大雷雨再轟　颱風可能生成時間出爐
周華健被爆退出《好聲音》！　經紀人回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

觀察／賴清德挺凱道遊行「大加碼」　2030道路死亡降30％→50%

觀察／三隻小豬心結深？　侯、柯、郭同場「還路於民遊行」零互動

大雷雨南移　台東卑南鄉一級淹水警戒

直擊／還路於民遊行不畏風雨　侯友宜率小雞喊「2040死亡歸零」

國防部釋出監控共軍影片　面對挑釁嚴陣以待「不升高衝突」

4人首同台較勁！響應「還路於民」遊行　賴、侯、柯、郭致詞一次看

直擊／賴清德濕髮遊行挨嗆「政治作秀」　賴競辦：會嚴肅看待

三隻小豬互動藏玄機？　簽署⾏⼈宣言「侯柯簽一起、郭旁邊沒人」

快訊／民調逼近4成天花板　賴清德樂喊：努力到勝利為止

雨彈轟炸！新北升級豪雨特報　侯友宜：災變中心已強化三級開設

陳奕迅揭《好聲音》不公內幕　有選手唱2次「導演叫我按一下」

師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

潛水教練遭螺旋槳絞斷左腳　基隆醫漏夜開刀順利接回

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

維珍銀河載首批觀光旅客　往返太空體驗無重力狀態

李玟控《好聲音》4大惡行：這叫欺負！　選手力挺曝內幕「前10名都能買」被消失...

遇假警官！婦捧黃金衝當鋪　老闆察覺有異幫她保住35萬

柴咬圈圈＋狠甩蘿蔔田　同伴中彈嚇到原地彈起

台北廢土南運「一路亂倒」　10環保蟑螂被逮...5人收押

觀察／賴清德挺凱道遊行「大加碼」　2030道路死亡降30％→50%

觀察／三隻小豬心結深？　侯、柯、郭同場「還路於民遊行」零互動

大雷雨南移　台東卑南鄉一級淹水警戒

直擊／還路於民遊行不畏風雨　侯友宜率小雞喊「2040死亡歸零」

國防部釋出監控共軍影片　面對挑釁嚴陣以待「不升高衝突」

4人首同台較勁！響應「還路於民」遊行　賴、侯、柯、郭致詞一次看

直擊／賴清德濕髮遊行挨嗆「政治作秀」　賴競辦：會嚴肅看待

三隻小豬互動藏玄機？　簽署⾏⼈宣言「侯柯簽一起、郭旁邊沒人」

快訊／民調逼近4成天花板　賴清德樂喊：努力到勝利為止

雨彈轟炸！新北升級豪雨特報　侯友宜：災變中心已強化三級開設

「還路於民」大遊行　國民黨台南「正義成真」連線：人行路權尊重生命

綜合格鬥亞錦賽尤凱文奪金受獎　陶亦儒摘下銀牌

大蛇丸點閱掉8成　「沒事的各位」謙虛2點回應網評：會一直拍下去

觀察／賴清德挺凱道遊行「大加碼」　2030道路死亡降30％→50%

花蓮狗貓躍動園區辦夏令營　民眾帶毛小孩「歸來･坐聊」

快訊／關渡橋驚傳男子墜河！家屬焦急到場　警消搜索中

觀察／三隻小豬心結深？　侯、柯、郭同場「還路於民遊行」零互動

國標名師紮根偏鄉、議員資源挹注　「嘉義愛舞」拿全國冠軍

快訊／基隆大武崙沙灘、潮境公園已封閉1周　8／21重新開放

社區電費13萬元！一翻明細逆轉　「超便宜」都驚呆：在炫耀？

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

政治熱門新聞

快訊／朱學恒臉書突遭「接管」！　大頭貼、封面全換

快訊／台北市又現天坑！民生東路二段遭殃　顏若芳籲市府全面檢討

快訊／國民黨萬華立委人選難產！朱立倫5字回應了

賴清德濕髮遊行挨嗆「政治作秀」　

「感覺沒做什麼」網疑賴為何民調4成

雨彈轟炸！新北升級豪雨特報　侯友宜：災變中心已強化三級開設

批藍在中正萬華要掛　郭昭巖認傳錯群組

幕後／郭營說客來不停　見柯文哲悍拒搭檔後竟改口「不會死挺」

LIVE／還路於民大遊行登場！　拋五大訴求「賴侯柯郭都現身」

柯文哲：大學學費該漲就漲　不漲是因噎廢食、本末倒置

影／中共徐州艦現蹤！　軍方公布海軍田單艦貼身緊盯畫面

賴清德提3承諾　支持「2040年行人零死亡」

「侯友宜9月民調會30％！」 　李乾龍批郭台銘沒誠信　

「賴侯柯郭」首度同場較勁！　「還路於民」遊行下午登場

更多熱門

相關新聞

雨中遊行怒吼「還路於民」！余爸爸哽咽：老天的眼淚　沒人應喪命

雨中遊行怒吼「還路於民」！余爸爸哽咽：老天的眼淚　沒人應喪命

「還路於民」大遊行今登場，命喪斑馬線的台南3歲女童父親余爸爸揹著事故背包現身，余爸爸說，前2天是女兒生日，他買一件衣服當生日禮物，替女兒許下三個願望，希望不要再有人跟她一樣喪命。余爸爸哽咽說，買給女兒的衣服穿不到了，今天的大雨是老天爺為他們流眼淚，沒有人應該在人行道上喪失生命。

最勇敢的男人！交長噓聲中現身遊行鞠躬致歉　2040年拚行人零死亡

最勇敢的男人！交長噓聲中現身遊行鞠躬致歉　2040年拚行人零死亡

支持度領先　賴清德：努力到勝利為止

支持度領先　賴清德：努力到勝利為止

雨彈轟炸！新北升級豪雨特報　侯友宜：災變中心已強化三級開設

雨彈轟炸！新北升級豪雨特報　侯友宜：災變中心已強化三級開設

柯批政府「撒幣」　籲真正提升道安

柯批政府「撒幣」　籲真正提升道安

關鍵字：

北市台北市還路於民行人零死亡推動聯盟賴清德侯友宜柯文哲郭台銘民進黨國民黨民眾黨2024總統大選

讀者迴響

熱門新聞

袁惟仁吐滿地黑血！陸元琪曝心死關鍵

南韓「5天團費1.5萬」13人被關小房間

三師全落榜！台女「最愛男友職業」Top3

西勢美夜生活曝光　老司機：CP值蠻高

自豪長太帥「被大38歲女星包養13年」！他變富豪後悔了

小吳飛日本見「撞臉牛郎」！合照曝光網笑瘋

李玟血淚音檔燒到那英！網掀「她毀掉姚貝娜」2黑歷史

日雙胞胎拍AV合作150名女優　賺6600萬元下場慘

台男穿短袖「 連續3次」遭日本海關攔查

夫妻搭郵輪遲到被留在碼頭　哭求船長也沒用

全台近600萬人有脂肪肝！營養師教4招逆轉

人夫早洩！淚忍「老婆連劈2男」：我們的婚姻很變態

李玟學員躲4天發聲了！痛揭《好聲音》設局陰謀

暴雨熄不了怒火！主辦單位宣布「還路於民」遊行破2.5萬人

劉雨柔哽咽曝離婚「真正導火線」！

更多

最夯影音

更多
陳奕迅揭《好聲音》不公內幕　有選手唱2次「導演叫我按一下」

陳奕迅揭《好聲音》不公內幕　有選手唱2次「導演叫我按一下」
師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

潛水教練遭螺旋槳絞斷左腳　基隆醫漏夜開刀順利接回

潛水教練遭螺旋槳絞斷左腳　基隆醫漏夜開刀順利接回

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面