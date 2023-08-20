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雨中遊行怒吼「還路於民」！余爸爸哽咽：老天的眼淚　沒人應喪命

▲行人零死亡推動聯盟於凱道舉辦還路於民大遊行，女兒因車禍過世的台南余爸爸。（圖／記者李毓康攝）

▲行人零死亡推動聯盟於凱道舉辦還路於民大遊行，女兒因車禍過世的台南余爸爸。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

「還路於民」大遊行今登場，命喪斑馬線的台南3歲女童父親、余爸爸帶著女童背包現身，余爸爸說，前2天是女兒生日，他買一件衣服當生日禮物，替女兒許下三個願望，希望不要再有人跟她一樣。余爸爸哽咽說，買給女兒的衣服他穿不到了，今天的大雨是老天爺為他們流眼淚，沒有人應該在人行道上喪失生命。

今年5月，台南一名余姓女童牽媽媽的手過斑馬線，卻遭轉彎汽車撞死，余爸爸今天揹著沾有女童血跡的背包到現場，讓聲援民眾感到不捨。

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余爸爸說，高雄日前的大遊行或許離政府太遠，訴求無法上達天聽，今天凱道遊行離總統府比較近，也讓行政院通過道路交通安全基本法，台灣交通很亂，無視行人安全，是歷史共業，民進黨身為執政黨，應承擔責任。

▲▼副總統賴清德出席行人零死亡推動聯盟於凱道舉辦還路於民大遊行 。（圖／記者李毓康攝）

▲副總統賴清德出席行人零死亡推動聯盟於凱道舉辦還路於民大遊行 。（圖／記者李毓康攝）

余姓女童5月8日走在斑馬線上喪命，余爸爸說，事件後，政府有改善安全，但改善速度過慢，且本末倒置，應該以交通工程改善為主，教育次之，最後才是執法，工程改善可減少意外，而不是提高罰款、增加對立，還耗費警力加強取締，罰款雖然是最快最有效的方法，但不是根本方法。

余爸爸說，他今天站出來目的不是為了誰下台，誰下台，他的女兒就會回來嗎，死亡的行人就會回來嗎。

8月18日是余姓女童3歲生日，余爸爸哽咽表示，2天前他女兒的生日，他買一件衣服給女兒當生日禮物，替女兒許三個願望，第一，有吃不完東西、喝不完的飲料；第二，希望關心她的人都可以平安；第三，望不要再有人跟他女兒一樣。

想到無辜喪命的女兒，余爸爸忍不住哭泣說，買給女兒的衣服她穿不到了，他女兒的命沒有比較值錢，人生而平等，沒有人應該在人行道上喪失生命，新北市喪命的4名行人，還有他女兒喪命前那些沒有被尊重的受害者和家屬，他們的痛，總統蔡英文、交通部長王國材看見了嗎。

▲▼0820凱道「還路於民」大遊行在大雨中展開，四組有意問鼎總統大位的候選人賴清德、郭台銘、柯文哲及侯友宜都出席活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼0820凱道「還路於民」大遊行在大雨中展開，四組有意問鼎總統大位的候選人賴清德、郭台銘、柯文哲及侯友宜都出席活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼0820凱道「還路於民」大遊行在大雨中展開，四組有意問鼎總統大位的候選人賴清德、郭台銘、柯文哲及侯友宜都出席活動。（圖／記者湯興漢攝）

余爸爸表示，希望所有總統候選人和民代看見他們的心聲，避免行人喪命一而再發生，台灣是民主社會，賦予集會自由，政府做得好給予掌聲，做得不好大聲說出來表達不滿，台灣對行人改善夠了嗎。民眾則怒吼「不夠」。

今暴雨轟炸台北市，但不少民眾仍冒雨聲援「還路於民」大遊行，余爸爸說，今天從台南開車北上路上，有的天是黑的，有的天是暗的，他跟哥哥說怎麼辦，很怕沒有人到現場，怕工作人員辛苦化為烏有，他跟哥哥互相打氣，他想這是老天爺為他們流眼淚，現在是台灣交通安全最糟糕的時刻。

余爸爸今天揹著女童喪命時攜帶的背包，余爸爸說，看過事發現場照片的人會知道就是那個包包，來自愛爾蘭的神父說，他不重，他是我兄弟，「我想跟我女兒說你不重，你是我最愛的女兒，你不孤單。」

▼「還路於民」大遊行大雨中展開，民眾冒雨參加。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼0820凱道「還路於民」大遊行在大雨中展開，四組有意問鼎總統大位的候選人賴清德、郭台銘、柯文哲及侯友宜都出席活動。（圖／記者湯興漢攝）

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