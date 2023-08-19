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助離島慢性阻塞性肺病患　澎湖海慈善基金會贈80台吐氣流量計

▲澎湖海慈善基金會贈80台吐氣流量計。（圖／澎湖海基金會提供）

▲澎湖縣長陳光復（右）頒發感謝狀給台大醫院癌症微創介入治療中心主任、澎湖海慈善基金會董事長黃凱文（左）。（圖／澎湖海基金會提供，下同）

記者郭世賢／綜合報導

澎湖離島眾多，緊急醫療後送資源較缺乏，遠距檢測的醫療需求遠高過國內其他區域。為讓慢性阻塞性肺病（COPD）的離島病患能接受遠端病情檢測，並提早預防嚴重發作避免憾事，澎湖縣政府接受澎湖海基金會提出的離島遠距病情檢測計畫，由衛生局協助開始執行。

台大醫院癌症微創介入治療中心主任、澎湖海慈善基金會董事長黃凱文募集由沃醫學集團捐贈的80台吐氣流量計，將分發到各級離島病患使用。縣長陳光復頒發感謝狀感謝來自社會源源不斷的善心，協助提升澎湖醫療環境，提供民眾更現代便利的醫療器材。

▲澎湖海慈善基金會贈80台吐氣流量計。（圖／澎湖海基金會提供）

▲澎湖海基金會募集由沃醫學集團捐贈的80台吐氣流量計，將分發到各級離島病患使用。

澎湖海基金會長期關注澎湖縣的醫療量能。這幾年除了持續參與義診團隊往來各社區、小島服務，每年寒暑假期也跨海廣召「醫療小尖兵」營隊，結合醫療衛教、健康概念的團康課程，培養更多的學童醫療小尖兵。

黃凱文表示，慢性阻塞性肺病是一種反覆發作的氣流阻滯病變，有時會自行緩解，有時需經適當治療而恢復。這次捐贈的吐氣流量計可供離島病患自行檢查每日氣道變化參考數值，提供醫師用藥參考，依據數值變化設計適合用藥方式。

澎湖縣衛生局長陳淑娟也表示，如未接受合宜治療，容易反覆發作，嚴重可能導致呼吸衰竭，進而甚至死亡。感謝澎湖海慈善基金會及沃醫學公司捐贈吐氣流量計，透過自我檢測，防患未然，對於離島不便病患實為一大福音。

▲澎湖海慈善基金會贈80台吐氣流量計。（圖／澎湖海基金會提供）

▲▼澎湖海基金會長期關注澎湖縣的醫療量能，每年在各社區、小島義診。

▲澎湖海慈善基金會贈80台吐氣流量計。（圖／澎湖海基金會提供）

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