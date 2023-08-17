柯文哲總統大選「變老三」關鍵轉捩點在716　黃暐瀚：總共3次下跌

▲美麗島電子報民調顯示，柯文哲民調被侯友宜超車，成為老三。（合成圖／ETtoday資料照）



記者林彥臣／綜合報導

美麗島電子報16日公布最新總統大選民調，結果顯示在「三腳督」的情況下，民進黨賴清德支持度有35.7%、國民黨侯友宜21.9%、民眾黨柯文哲21.7%，兩人幾乎打成平手，侯友宜也首度擺脫老三地位。對此資深媒體人黃暐瀚在新聞節目關鍵時刻分析，柯文哲變老三的轉捩點就在716遊行，而且關鍵的下跌時間點，總共有3個。

黃暐瀚指出，柯文哲從716遊行開始，狀況就不好，第二次是開演唱會的時候，又跌了3%，第三次是柯文哲聲稱，絕對不當副手，民調就從25%，掉到20%，事實證明有很多支持柯文哲的人，是期待郭柯能夠合作，但現在這一群人都已經跑掉了。

黃暐瀚接著說，柯文哲在這段時間沒什麼加分的議題，所以侯友宜在過去10天超車回到第2名，如果趨勢繼續走的話，柯文哲非常危險。

▲民調顯示716遊行是柯文哲民調開始走低的轉捩點。（合成圖／ETtoday資料照）



黃暐瀚從地區支持度分析，柯文哲在台北市支持度最低只有24.9%，落後給賴清德的32.0%、侯友宜的25.7%，另外在新北、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏、基宜花東澎金馬，全都由賴清德領先。

黃暐瀚再從學歷與年齡分析，大學以上學歷支持度，柯文哲33.8%、賴清德28.9%，在高知識分子族群柯文哲已經不具備絕對優勢，其他學歷則是賴清德全贏，年齡層方面20～29歲、30～39歲，柯文哲領先賴清德5%左右，已經縮小雙方的差距，但中高年齡層又是賴清德全面獲勝。

關於「認同政黨輪替」的民調，黃暐瀚分析，雖然希望政黨輪替的比例是過半的，但是希望政黨輪替的人，是否願意「集中選票」投給民調最高的人，有3成的人表態願意，但是有5成的人表態不願意，在這種情況下，無論郭台銘是否進場參選，都會形成其他人無法超越30%的情況，賴清德勝率依舊是最高的。