網傳我援百億給巴拉圭蓋社宅　賴清德競辦斥：認知作戰一條龍

▲競辦發言人陳世凱。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

副總統賴清德以總統特使身份出訪友邦巴拉圭，有網友匿名散播「賴清德與巴拉圭新任總統簽訂議定書興建百億住宅」等錯假訊息，總統府及外交部今（16日）大動作駁斥。賴清德競選辦公室發言人陳世凱指出，假消息透過社群平台發出後，統派團體與特定粉專再截圖擴散，這是典型的「認知作戰一條龍」。

賴清德以總統特使身份，出席友邦巴拉圭新任總統就職典禮，未料卻有網友以「再援百億給巴拉圭建社宅，打造南美洲的台」為題在PTT發文，指控賴清德與新任總統貝尼亞簽訂議定書，將在未來5年投資3.2億美元（約新台幣101億元），幫助巴拉圭建社宅。不過，稍早該篇貼文已被刪除。

陳世凱稍早表示，今天網路上有多篇以「賴副總統出訪簽署議事錄金援巴拉圭」為主題的造謠文章，透過許多可疑帳號在社群平台上散佈，以極其惡意的言論帶風向、誤導民眾、刻意分化國家團結，造謠文章引用的文件，有多項造假痕跡，文件用語也與正式官方文書完全不同，這個假消息在社群平台上發出後，統派團體與特定粉專再截圖擴散，中國媒體更加以報導渲染。

陳世凱指出，這個就是典型的境外、境內相互合作的假訊息一條龍操作，破壞國家外交、傷害台巴邦誼，更抹煞第一線外交人員的努力，非常惡質。他強調，賴清德出訪期間根本沒有與巴國政府簽署任何文件，請大家不要被誤導。