最新民調／擺脫老三！ 侯友宜21.9%超車柯文哲21.7%

▲賴清德、侯友宜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）



記者崔至雲／台北報導

美麗島電子報今（16）日公布最新民調，結果顯示總統大選支持度，在「三腳督」的情況下，民進黨賴清德有35.7%、國民黨侯友宜21.9%、民眾黨柯文哲21.7%，不投票或投廢票的有6.2%，未明確回答的有14.5%。相較7月底美麗島電子報民調，侯友宜增加3個百分點，柯文哲則下滑3個百分點。

從交叉分析可以看出來，賴清德在男、女比例各拿到33.2%、38.1%；柯文哲男、女各拿到25.5%、18.0%，顯見日前的仇女言論還是有影響；侯友宜男、女則個拿到23.8%、20.0%。

至於地區部分的交叉分析可以看到，賴清德在北到南的縣市都是居於領先，其中在高屏地區拿下43%支持度；柯文哲在中彰投地區達到27.6%的支持度，相較於侯友宜在該地區的15.5%，多出12個百分點；侯友宜則在高屏地區拿下21.2%支持度，相較於柯文哲的13.3%，高出近8個百分點。

在政黨傾向部分，原本傾向國民黨的有2.3%支持賴清德、74.6%支持侯友宜、13.6%支持柯文哲；原本支持民進黨的部分，有88.6%支持賴清德、0.9%支持侯友宜、4.8％支持柯文哲；原本傾向民眾黨的部分，有3%支持賴清德、6.3%支持侯友宜、83.2%支持柯文哲。

另，若未來鴻海創辦人郭台銘獨立出參選，選戰變為「四腳督」的話，賴清德支持度為34.8%、侯友宜、柯文哲則相同支持率18.9%，郭台銘則有12.9%支持率，另有4.0%不投票或投廢票。

該份民調的委託單位為美麗島電子報；調查規畫宜戴立安負責問卷設計與分析，委託畢肯市場研究公司執行電訪；調查範圍為全國22個縣市。調查對象設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。調查期程自2023年7月17日至2024年1月12日，2023年期間以連續3日為1波調查的追蹤民調，2024年期間以連續2日 為1波追蹤調查。本次調查時間2023年8月11日與14、15日為追蹤民調第20波。

抽樣架構是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比 分層隨機抽樣」(proportionate stratified random sampling)後為了避免未登錄 電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前， 再經「隨機跳號」(random-digit-dial, RDD)替換末2碼做為撥出的電話門號。樣本規模2023年期間以連續3日為1波調查，單日完訪400人，每波至少完訪 1200人，2024年期間以連續2日為1波，單日完訪500人，每波至少完訪1000人。 本次調查成功完訪1201人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.8%。

