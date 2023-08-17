若當選總統⋯柯文哲喊話「我支持安樂死」：民眾須有很強的自律

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲聲勢看漲，儘管近期態度趨向低調，公開行程大幅減少，但外界對其關心度仍不減。柯文哲17日公布日前參加活動的影片，當時被問到若當選總統後，是否支持安樂死？柯文哲表示，自己個人是贊成，但要有很強的自律，「這是文化問題，不是醫學問題。」

柯文哲YouTube於16日晚間公布「你是否支持安樂死？ 醫療倫理與傳統文化大哉問！」影片，為1日出席高雄補教協會活動的演講片段，當中被一名女性提問，「您是一個醫生專業，您在當總統之後，會支持安樂死這件事情嗎？」柯文哲則直言，這是一個很難回答的題目。

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲提及，能夠實施安樂死的國家，國家自律要非常高，因為其實死亡是由醫生定義的，所以要不要執行安樂死，也是由醫生制定，「標準做法是這樣，如果要做決定，是要找另外2個醫生同意，我個人是贊成的。」

柯文哲指出，自己在台大曾做過一個研究，詢問他人現在有2個選擇，一是「死掉」，二是「植物人」，結果大概90％的人都選「死掉」，但進而詢問若對象是媽媽，大家就會突然頓住；自己發現哈佛大學嚴重頭部外傷的死亡率比台灣高，這是因為「美國人不救植物人」，而中華文化則有「螻蟻尚且偷生，好死不如歹活」。

柯文哲認為，這題沒有標準答案，因為家屬如果做決定，其實也是醫生講的，例如跟家屬說「這麼可憐，不要再折磨」，家屬就會同意了；但如果醫生說「這個還這麼年輕」、「我們拚拚看」，家屬就會救下去，所以話都是醫生在講的，而「我個人是贊成（安樂死）」，但要有很強的自律，且這是文化上的問題，不是醫學問題。