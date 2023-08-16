假的！網傳再援百億給巴拉圭蓋社宅　外交部已報警

▲副總統賴清德出訪友邦巴拉圭。（圖／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

副總統賴清德以總統特使身份出訪友邦巴拉圭，有網友匿名散播「賴清德與巴拉圭新任總統簽訂議定書興建百億住宅」等錯假訊息，對此，外交部今（16日）回應，有心人士惡意散布偽造文件，企圖誤導民眾，外交部提醒國人，隨著大選日近，切勿被偏頗虛假的訊息所誤導。

賴清德以總統特使身份，出席友邦巴拉圭新任總統就職典禮，未料卻有網友以「再援百億給巴拉圭建社宅，打造南美洲的台」為題在PTT發文，指控賴清德與新任總統貝尼亞簽訂議定書，將在未來5年投資3.2億美元（約新台幣101億元），幫助巴拉圭建社宅。不過，稍早該篇貼文已被刪除。

針對該篇文章，外交部晚間嚴正駁斥指出，外交部已注意到有心人士在特定網站上惡意散布偽造文件，企圖散播錯誤訊息，遂行認知作戰，該份文件內文所列日期為今（2023）年10月及12月，且內文所列的阿拉伯數字也與西班牙文數額完全不同，足以證明是經過竄改變造的假文件，此外，社群媒體平台上也出現以簡體字撰寫的相關貼文，意圖散播假訊息混淆國人視聽，外交部已針對前述假訊息蒐證報警處理。

外交部鄭重澄清，賴清德本次以總統特使身分率團訪問巴拉圭，期間均依據巴國政府規畫出席各項就職慶賀活動，未與巴國政府簽署任何文件，隨著我國大選日近，近期有心人士刻意傳播不實資訊日益猖獗，企圖誤導民眾，外交部提醒國人務必提高警覺，切勿被偏頗虛假的訊息所誤導。

另外，針對網路流傳巴拉圭科技大學是空殼學校，用以騙取我國援助，外交部說明，「台灣巴拉圭科技大學」是台灣與巴拉圭推動教育合作的重要計畫，該大學設有工業工程系、電機工程系、土木工程系及資訊工程系等4個科系，今年已是該計畫運作的第5年，因該計畫實體校舍尚待興建，因此首屆109位學生於就學期間前兩年暫借用巴國奧運委員會的場地研習基礎課程，後兩年則因需要使用實習設備，因此來台在國立台北科技大學完成課程。

外交部說明，首屈學員皆已於今（2023）年7月31日順利畢業，多名畢業生已在國際級企業任職，顯見計畫成效良好，並廣獲巴國各界讚賞，網路不實訊息不攻自破。