柯文哲「716遊行」後變老三　吳子嘉分析：民進黨開始攻擊序列

▲柯文哲在716遊行之後，民調就開始走跌 。（圖／記者李毓康攝）



記者林彥臣／綜合報導

《美麗島電子報》今16日公布最新總統大選民調，結果顯示在「三腳督」的情況下，民進黨賴清德支持度有35.7%、國民黨侯友宜21.9%、民眾黨柯文哲21.7%，兩人幾乎打成平手，侯友宜也首度擺脫老三地位。對此《美麗島電子報》董事長吳子嘉在新聞節目《關鍵時刻》中表示，在716遊行之後，民進黨開始進入攻擊序列，對柯文哲有效打擊，導致了現在的民調結果。

吳子嘉在節目中表示，侯友宜的民調與柯文哲的民調，其實是互通的，當柯文哲開始下滑的時候，侯友宜在藍軍的支持度就回流了。

針對柯文哲在716遊行之後，民調開始下滑，吳子嘉分析，在716遊行之後，民進黨的攻擊序列開始了，鎖定柯文哲做有效的打擊，但是打擊的方式又很特殊，沒有直接打柯文哲，而是先打館長跟黃國昌。

▲民進黨在716之後進入攻擊序列，先對館長、黃國昌發動打擊，間接造成柯文哲受傷。（圖／記者李毓康攝）



吳子嘉接著說，館長與黃國昌等於在716，做了一個不是很成功的遊行，當館長與黃國昌受傷之後，也間接導致柯文哲受傷，柯文哲當時又做了一個很錯誤的動作，馬上切割716遊行把責任推掉，這個一推更糟糕，因為群眾就跑掉了。

吳子嘉指出，從這個時間點開始，民進黨就開始發起一連串的攻擊，如仇女等議題，柯文哲的「攻防部隊」又不強，只有發言人與柯本人，等於只有單兵作戰，當柯不回應的時候，其他人也不敢回應，例如先前就發生過林珍羽幫忙道歉，還被柯文哲臭罵一頓的事件。

吳子嘉認為，柯文哲的年輕人支持度，已經被賴清德部分超前，60歲老年支持度又只有個位數，在這個情況下必須加快進行「藍白合」、「郭柯合」或「柯郭合」的整合工作，如果柯文哲無法進行這些整合，想要單獨勝選非常困難。