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中秋節將屆燃放爆竹煙火請注意安全　南消將加強稽核

▲中秋節將屆，台南市消防局提醒您燃放爆竹煙火請注意安全，以免發生火災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲中秋節將屆，台南市消防局提醒您燃放爆竹煙火請注意安全，以免發生火災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中秋節將屆，在新冠疫情緩和情況下，民眾思鄉情切，家人許久未能相聚，返家相聚餐敘，應景燃放爆竹煙火，增加過節氣氛，台南市消防局提醒您燃放爆竹煙火請注意安全，以免發生火災。

▲中秋節將屆，台南市消防局提醒您燃放爆竹煙火請注意安全，以免發生火災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

21023年7月底，於台南市將軍區音樂活動，過程中燃放爆竹煙火（專業煙火）助興，不慎引燃吊車事件，消防局受理後立即調度現場警戒消防車前往滅火搶救，到達時火勢尚侷限於吊車駕駛艙附近，消防車迅速出水將火勢撲滅，並無造成延燒，但也造成相當程度的損失。

由於中秋節、音樂活動、廟會或其他節慶活動，經常會有燃放爆竹煙火情形，稍有不慎就引發火災，甚至造成人員傷亡，該類似案例幾乎不勝枚舉，在歡慶節日之餘，豈能不慎。消防局調查相關引火機制後，建議可採取下列措施，亦呼籲民眾，防範爆竹煙火火災，以避免人員傷亡，降低財物損失：一、儘量不要燃放爆竹煙火，請以爆竹音效、環保鞭炮機或少量燃放環保炮來替代真正爆竹煙火的燃放。

▲中秋節將屆，台南市消防局提醒您燃放爆竹煙火請注意安全，以免發生火災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

二、爆竹煙火要使用具有認可標示的一般爆竹煙火，並依產品使用說明施放(如朝天空發射，不要朝下或朝水平發射)，且要注意射程範圍內不可有可燃物。
三、人員眾多場所、可燃物附近或危險物品等場所，嚴禁燃放爆竹煙火，請選擇空曠安全處少量燃放。四、未滿12歲兒童燃放爆竹煙火，必須有大人全程陪同，以確保安全。五、爆竹煙火製造儲存販賣場所務必嚴禁煙火，不可在場所內抽菸、點香、動火施工及切割金屬等可能產生火源行為。六、請購買合格之爆竹煙火，並確實遵守燃放前｢五要｣及燃放時｢五不｣原則，相關可請參閱內政部消防署網站。

市長黃偉哲呼籲市民，中秋節親友團聚，餐敘賞月同樣賞心悅目，不一定要燃放爆竹煙火，徒增加火災風險，亦可採爐火烹調食物，來取代炭火烤肉，讓中秋節過的健康又安全。

▲中秋節將屆，台南市消防局提醒您燃放爆竹煙火請注意安全，以免發生火災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局李明峯局長提醒市民，儘量不燃放爆竹煙火，如一定要燃放爆竹煙火，請少量燃放，並確實遵守燃放前｢五要｣及燃放時｢五不｣原則及適當時間燃放，以避免引起火災或造成人員受傷或妨害居家安寧，切勿心存僥倖，以為僅是一時好玩而不會發生。

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