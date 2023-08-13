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一日小小火消職人體驗　南消在歸仁玩共學

▲台南市消防局第五救災救護大隊保西分隊，與在地親子共學團體「我在歸仁玩共學」及「親子悠遊館」合作，舉辦「一日小小火消職人」防災體驗營活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第五救災救護大隊保西分隊，與在地親子共學團體「我在歸仁玩共學」及「親子悠遊館」合作，舉辦「一日小小火消職人」防災體驗營活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第五救災救護大隊保西分隊，與在地親子共學團體「我在歸仁玩共學」及「親子悠遊館」合作，舉辦「一日小小火消職人」防災體驗營活動，採取「親子共學」的模式，讓家長與3歲至6歲孩子們共同參加活動，一起成長。

▲台南市消防局第五救災救護大隊保西分隊，與在地親子共學團體「我在歸仁玩共學」及「親子悠遊館」合作，舉辦「一日小小火消職人」防災體驗營活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

保西分隊利用保「西」的台語為動物「獅」作為隊旗的吉祥物，也是這次活動名稱的由來。此次活動有模型屋防火避難逃生宣導、消防雲梯車體驗、人命搶救及民眾版心肺復甦術操作、體驗消防衣著裝滅火射水、濃煙體驗。

▲台南市消防局第五救災救護大隊保西分隊，與在地親子共學團體「我在歸仁玩共學」及「親子悠遊館」合作，舉辦「一日小小火消職人」防災體驗營活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

利用模型屋內煙的流動，向學齡前兒童與家長宣導設置住宅用火災警報器，也教導大家遇到火警的時候利用簡單口訣「叫叫選關」，來提升民眾的住宅防火安全，提高存活機率。叫（大喊失火了）、叫（打119）、選（判斷火勢小火快逃，大火濃煙就地避難）、關（關門）。

▲台南市消防局第五救災救護大隊保西分隊，與在地親子共學團體「我在歸仁玩共學」及「親子悠遊館」合作，舉辦「一日小小火消職人」防災體驗營活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動中讓學齡前兒童與家長使用Ｑ安妮，學習如何為心肺功能停止的人處置，口訣為「叫叫壓電」，叫（叫喚病患看有無適當呼吸）、叫（求救、打119、找AED）、壓（如何壓胸）、電（如何使用AED）。

▲台南市消防局第五救災救護大隊保西分隊，與在地親子共學團體「我在歸仁玩共學」及「親子悠遊館」合作，舉辦「一日小小火消職人」防災體驗營活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次也特別加入DA-CPR的概念，讓家長和小朋友知道如何在報案的時候提供正確的資訊，119救災救護指揮中心在得知病人為心肺功能停止時，會在線上運用口述及節拍器等方式指導民眾執行CPR。

▲台南市消防局第五救災救護大隊保西分隊，與在地親子共學團體「我在歸仁玩共學」及「親子悠遊館」合作，舉辦「一日小小火消職人」防災體驗營活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

若再搭配內政部消防署《急救先鋒》手機App，可在119接獲報案有人突然心跳停止(OHCA)倒下後，派遣救護車的同時，透過《急救先鋒》App召喚周邊的人們即時前往伸出援手，搶在救護車抵達前操作CPR和AED急救，共同提升OHCA病人的急救成功率。

▲台南市消防局第五救災救護大隊保西分隊，與在地親子共學團體「我在歸仁玩共學」及「親子悠遊館」合作，舉辦「一日小小火消職人」防災體驗營活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，最近溺水案件頻傳，除了要在合法的戲水地點外，更要有救生設備與人員在旁戒備，且CPR應為全民教育的重點，讓現場民眾能在最危急的當下做最好的應變。炎炎夏日期間，希望藉由消防局不懈的宣導，讓市民都能平安，遠離危險環境。

▲台南市消防局第五救災救護大隊保西分隊，與在地親子共學團體「我在歸仁玩共學」及「親子悠遊館」合作，舉辦「一日小小火消職人」防災體驗營活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯呼籲，防災教育應從小開始，防火避難時遵循「叫叫選關」的原則關門避難，遇到呼吸心跳停止的人員運用《急救先鋒》App和「叫叫壓電」的口訣，來為患者做最及時的處置。

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