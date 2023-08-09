不是不二坊！這家更屌打「陳耀訓蛋黃酥」　內行推：彰化人都吃它

▲陳耀訓蛋黃酥1盒980元，每次都秒殺完售。（示意圖／徐力剛Eric Hsu提供）



網搜小組／劉維榛報導

比五月天演唱會還難搶的陳耀訓蛋黃酥，每次開賣秒殺之外，1盒還被黃牛喊到2500元！而一名妹子日前也搶到5盒，給了還不錯吃的評價，卻也坦言常吃的話就不值得了。該文章也引來一票吃貨票選，「彰化有紀家跟不二坊，都覺得CP值高陳耀訓很多」、「彰化人都吃新口味，觀光客才吃不二坊」。

一名女網友在Dcard以「陳耀訓蛋黃酥到底好不好吃」為標題表示，今年幸運搶到5盒蛋黃酥，4盒分送親友，自己只留1盒嘗鮮一番，總結來說，她給了「還不錯」的評價，「外層餅皮不太會掉屑屑，紅豆餡屬於兩分糖，鹹蛋黃也是走溫和路線。」

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事實上，原PO並不愛蛋黃，但這款蛋黃味道不會太重，吃起來也不會沙沙的，「沒什麼超級大的存在感。」話鋒一轉，原PO也坦言，一年吃一次享受虛榮感還可以，但常常吃就沒這麼值得了。

此外，也有網友好奇發問「陳耀訓蛋黃酥到底怎麼買？一定要網紅藝人才買得到嗎？」有人則直言，「自己買過兩次，第一次吃覺得很普甚至偏難吃，後來不信邪又買第二次，就真的很普...」「連續很多次都買到十盒以上讓長輩送禮，不得不說，因為限量又被爆搶，讓長輩送禮真的很有面子！吃過幾次真的覺得太貴，後面就真的純送禮了」。

對此，一票蛋黃酥控則票選，「小潘蛋黃酥」、「彰化不二坊很香」、「彰化林記餅舖超好吃！覺得比不二坊好吃」、「台中有香格禮坊跟不二製餅，彰化有紀家跟不二坊，都覺得CP值高陳耀訓很多」、「新口味蛋黃酥」、「無框架、莎士比亞，高價位推以上兩間；便宜價位的話，一生推不二坊」、「彰化人都吃新口味，觀光客才吃不二坊」、「彰化的新口味超讚」。

關於最多人大堆的不二坊，隨著中秋節腳步越來越近，店家公告8月16日起接受電話訂購中秋節訂單，但不接受宅配需求，僅提供現場取貨服務。目前售價部分，6顆入蛋黃酥每盒原價270元漲到300元、15入每盒原價675元漲到750元、20入每盒900元漲到1000元。

▼不二坊蛋黃酥。（示意圖／記者游瓊華攝）

