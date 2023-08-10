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南消七大隊結合祀典武廟　舉辦「帝君約挽袖、捐熱血挺防災」宣導活動

▲台南市消防局第七大隊、中正分隊10日結合台灣祀典武廟關聖帝君聖誕，共同辦理「帝君約挽袖、捐熱血挺防災」消防宣導暨捐血活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第七大隊、中正分隊10日結合台灣祀典武廟關聖帝君聖誕，共同辦理「帝君約挽袖、捐熱血挺防災」消防宣導暨捐血活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第七大隊、中正分隊10日結合台灣祀典武廟關聖帝君聖誕，共同辦理「帝君約挽袖、捐熱血挺防災」消防宣導暨捐血活動，並設計古蹟防火災宣導、CPR教學等相關防火災觀念，為廟宇人員及祝壽、捐血民眾學到古蹟防火災常識、而捐血可幫助更多的人。

▲台南市消防局第七大隊、中正分隊10日結合台灣祀典武廟關聖帝君聖誕，共同辦理「帝君約挽袖、捐熱血挺防災」消防宣導暨捐血活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次活動於臺灣祀典武廟前廣場舉辦，其武廟也是國定古蹟是歷史悠久的廟宇，適逢武廟關聖帝君聖誕，搭配消防人員的各種宣導教具實際操作體驗及專業解說，讓現場廟宇人員及祝壽、捐血民眾了解古蹟防災的重要性，活用防災知識技巧，強化民眾更熟悉古蹟及平常生活之防災效能，並藉由「帝君約挽袖、捐熱血挺防災」活動讓防火防災意識深植心中，進而達到減災之目的。

第七大隊大隊長石家源表示，古蹟防災及消防觀念非常重要，提醒民眾居安思危以防患未然，達到「古蹟防災能力、強化古蹟防災效能」。

▲台南市消防局第七大隊、中正分隊10日結合台灣祀典武廟關聖帝君聖誕，共同辦理「帝君約挽袖、捐熱血挺防災」消防宣導暨捐血活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯也提醒市民朋友應注意古蹟防災重要性，使古蹟能達永續保存之目的。市長黃偉哲也提醒民眾，特別注意平時用火用電之安全，要落實預防火災及古蹟防災之目的，並達到保障人命安全、減輕災害之目標。消防局政風室也強調堅持廉潔，杜絕任何貪腐情事，公事上依相關法規辦理，秉持正直誠信、專業尊嚴來落實職場安全。

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