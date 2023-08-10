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用孩子生命換來的父親節禮物　千詠媽媽捐贈南消救護車

▲車過禍過世少年千詠的家人，在悲痛之餘，決定將車禍賠償金全數捐出，購買救護車給台南市政府消防局第六救災救護大隊安平分隊，希望可以挽救更多人的性命。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲車過禍過世少年千詠的家人，在悲痛之餘，決定將車禍賠償金全數捐出，購買救護車給台南市政府消防局第六救災救護大隊安平分隊，希望可以挽救更多人的性命。（圖／記者林東良翻攝，下同）


記者林東良／台南報導

3年前16歲的千詠騎乘電動自行車準備前往補習時，在安平區遭後車撞上，雖經消防救護人員及醫護積極搶救，最後考量預後不佳、不忍千詠受苦，決定放手，千詠的家人在悲痛之餘，決定將車禍賠償金全數捐出，購買救護車給台南市政府消防局第六救災救護大隊安平分隊，希望可以挽救更多人的性命。

▲車過禍過世少年千詠的家人，在悲痛之餘，決定將車禍賠償金全數捐出，購買救護車給台南市政府消防局第六救災救護大隊安平分隊，希望可以挽救更多人的性命。（圖／記者林東良翻攝，下同）

10日上午11時，在台南市消防局7樓禮堂舉辦救護車捐贈儀式，千詠媽媽（詹筑甯女士）感謝捐贈過程中所有參與的人，並表示每一個孩子都是父母心中的寶貝，驟然離世是父母一輩子的傷痛；救護車可以幫助到許多人，此次捐贈救護車，像千詠這樣一個心地善良又樂於助人的少年也會支持。

▲車過禍過世少年千詠的家人，在悲痛之餘，決定將車禍賠償金全數捐出，購買救護車給台南市政府消防局第六救災救護大隊安平分隊，希望可以挽救更多人的性命。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲車過禍過世少年千詠的家人，在悲痛之餘，決定將車禍賠償金全數捐出，購買救護車給台南市政府消防局第六救災救護大隊安平分隊，希望可以挽救更多人的性命。（圖／記者林東良翻攝，下同）

千詠媽媽藉由此次交車儀式，再次呼籲各界重視青少年時期的交通安全觀念教育根基。千詠媽媽也將陸續與道安宣導團、財團法人車輛研究測試中心防禦駕駛推廣企劃部等共同規劃「媽媽們的交通安全課」講座，專為載孩子上學的媽媽們上一堂路權及防禦駕駛課，歡迎屆時各校聯繫安排。

▲車過禍過世少年千詠的家人，在悲痛之餘，決定將車禍賠償金全數捐出，購買救護車給台南市政府消防局第六救災救護大隊安平分隊，希望可以挽救更多人的性命。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，身為市府大家長，每一起道路交通事故都令人心痛，不管是千詠的離開及每一起的交通事故，身為市長的他都跟失去孩子的家長一樣感同身受。所以黃市長更能感受到千詠家人捐救護車這個決定是多麼不容易，化小愛為大愛是為了讓這個社會更美好，臺南市政府會更努力落實「行」的安全，持續推動安全大臺南，讓市民都能平安回家。

▲車過禍過世少年千詠的家人，在悲痛之餘，決定將車禍賠償金全數捐出，購買救護車給台南市政府消防局第六救災救護大隊安平分隊，希望可以挽救更多人的性命。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯有感而發地說，社會上的善心人士不少，台南市消防局有許多救護車、消防車都是集合各方善心而來，每一台車消防局都非常珍惜、也非常感謝。安平分隊的這臺救護車承載著千詠家人的大愛與期待，消防局必不負所託，讓千詠媽媽的大愛，擴及每一個需要院前救護的人。

▲車過禍過世少年千詠的家人，在悲痛之餘，決定將車禍賠償金全數捐出，購買救護車給台南市政府消防局第六救災救護大隊安平分隊，希望可以挽救更多人的性命。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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