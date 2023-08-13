　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

捐血救人學防災　南消七大隊結合祀典大天后宮辦捐血

▲台南市消防局第七大隊、中正分隊13日上午結合祀典大天后宮辦理「媽祖有愛你無礙、捐血救人學防災」宣導及捐血活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第七大隊、中正分隊13日上午結合祀典大天后宮辦理「媽祖有愛你無礙、捐血救人學防災」宣導及捐血活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第七大隊、中正分隊13日上午結合祀典大天后宮辦理「媽祖有愛你無礙、捐血救人學防災」宣導及捐血活動，設計古蹟防火災宣導、CPR教學等相關防火災觀念，讓民眾挽袖捐血時，也能學到古蹟防火災常識。

▲台南市消防局第七大隊、中正分隊13日上午結合祀典大天后宮辦理「媽祖有愛你無礙、捐血救人學防災」宣導及捐血活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台灣祀典大天后宮於廟前廣場舉辦2023夏季捐血活動，配合即將到來的七夕情人節，設計出許多結緣文創小物，要送給捐血的有緣人。大天后宮俗稱「台南大媽祖廟」，是台灣第一座官建媽祖廟，廟宇供奉的主神，也就是俗稱的天上聖母媽祖，是台灣民間的宗教信仰中最普遍的神明，這次捐血活動搭配消防人員的防火、防震、防溺等教育宣導，並協助指導民眾操作AED設備等現場急救知識，以強化民眾更熟悉古蹟及平常生活之防火災效能。

▲台南市消防局第七大隊、中正分隊13日上午結合祀典大天后宮辦理「媽祖有愛你無礙、捐血救人學防災」宣導及捐血活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台灣祀典大天后宮主委曾吉連指出，廟埕舉辦2023夏季捐血活動，配合即將到來的七夕情人節，特別製作全新的月老賜福運動毛巾，感謝捐出熱血助人的大家。捐血250c.c.者可獲得全聯禮券200元+本宮月老賜福運動毛巾1條或白米1.5公斤二選一；捐血500c.c.者可獲得全聯禮券400元+本宮月老賜福運動毛巾1條及白米1.5公斤，現場還有添厚餐廳精心烹調的營養美味餐點，與捐出熱血????的大家分享，願媽祖、月老暨列位尊神庇佑大家。

▲台南市消防局第七大隊、中正分隊13日上午結合祀典大天后宮辦理「媽祖有愛你無礙、捐血救人學防災」宣導及捐血活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第七大隊大隊長石家源表示，古蹟防災及消防觀念非常重要，提醒民眾居安思危以防患未然，達到「古蹟防災能力、強化古蹟防災效能」。消防局長李明峯也提醒市民朋友應注意古蹟防災重要性，使古蹟能達永續保存之目的。市長黃偉哲也提醒民眾，特別注意平時用火用電之安全，落實預防火災及古蹟防災。消防局政風室也強調堅持廉潔，杜絕任何貪腐情事，公事上依相關法規辦理，秉持正直誠信、專業尊嚴來落實職場安全。

ET快訊
丁寧萬里海邊目睹「兒子被捲走」　秒抓救生衣衝下水
一進房就有感！他大讚日本飯店「1舉動」：以後不選別家了
OL被關鐵籠人格分裂成6歲童　他趁機「性教育治療」給吃香蕉
快訊／說要上班卻失聯！　鄉公所主任陳屍河床
撞車彈飛再撞回收車！　23歲外送員慘死
快訊／台灣之光！　11歲選手奪「寶可夢卡牌」世界冠軍
快訊／攀升至89死！　美國史上最慘重野火

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

捐血救人學防災　南消七大隊結合祀典大天后宮辦捐血

改裝車不炫了　監警環周末夜聯合大執法一晚開出19張罰單

桃園計程車客運公會　李樹木接任第17 屆理事長

八二三砲戰65週年紀念活動開跑！　烈嶼500名「夜行軍」登場

黃墘溪牽手護溪千人齊健走　張善政：用行動愛護河川

北區青聚點連江「島島連線」　候佳齡：青年創生團隊跨海交流學習

桃捷12日新進人員考試　錄取率10.34%錄取名單8／31公告

2023世客博體育表演節目　8／12起每周末平鎮區副展館登場

自救互助共創安全　基隆仁愛區演練大規模防災對策

如果兒童劇團來基隆演出　謝國樑為孩童創造歡樂迎仲夏

S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」

母子坐特斯拉開傘怕曬黑　尪無奈：下雨才要撐吧！

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

阮經天開700萬豪車連切2道　撞混凝土車保桿掉落畫面曝

不敢相信！田馥甄「甜牽男友」合唱　讚許光漢「好看又好聽」喜收：妳也是！

泰酒吧喝「孟婆湯」醒來在緬甸　高雄男成豬仔...下半身癱瘓返台

彰化25棵路樹遭斷頭！　竟是隔壁里長帶電鋸砍

基隆大武崙沙灘一天3死　 爸帶女兒玩香蕉船溺水亡

李孝利警告Rain「上台不准脫」XD　搶毛巾幫泰民擦汗..他：請關心一下我！

阮經天出車禍！「連切2車道」撞水泥車　現場照曝光「BMW車頭保險桿脫落」

捐血救人學防災　南消七大隊結合祀典大天后宮辦捐血

改裝車不炫了　監警環周末夜聯合大執法一晚開出19張罰單

桃園計程車客運公會　李樹木接任第17 屆理事長

八二三砲戰65週年紀念活動開跑！　烈嶼500名「夜行軍」登場

黃墘溪牽手護溪千人齊健走　張善政：用行動愛護河川

北區青聚點連江「島島連線」　候佳齡：青年創生團隊跨海交流學習

桃捷12日新進人員考試　錄取率10.34%錄取名單8／31公告

2023世客博體育表演節目　8／12起每周末平鎮區副展館登場

自救互助共創安全　基隆仁愛區演練大規模防災對策

如果兒童劇團來基隆演出　謝國樑為孩童創造歡樂迎仲夏

國泰60萬卡友注意！SOGO聯名下8／15到期　5大權益遭調整

AIT主席未接機賴清德　陳以信︰美方規格不若以往、盼賴低調

華為：不會對外經營房地產　新成立公司只管理員工配套房

桃園興仁花園夜市這樣吃！收錄8間排爆美食　「芙琳卡」甜點控激推

老大樓VS.公寓「網一致推前者」　內行：等都更買公寓

台中豐原8m高路樹突倒塌！　「橫躺馬路」阻斷交通近2小時

聶雲結婚20年嘆「婚姻不容易」　吐老婆曾遇低潮期：我做得不夠完美

66萬極品女優「成人展當眾爆哭」！全場傻了　1特色曾被封：絕世名器

台南水道博物館設YouBike站　觀光旅遊更方便豐富

花蓮太魯閣白楊步道8／15重新開放　又能看絕美水簾洞、峽谷美景

地方熱門新聞

台南漚汪夜市被檢舉停業！在地人崩潰

新北瑞芳福龍宮31年陸橋拆除

比演唱會還難搶！5天狂售7.5萬顆蛋黃酥　吃不到捶心肝

新北體驗釣魚拍美照　草里漁港打造藝術牆

監警環周末夜聯合大執法一晚開出19張罰單

嘉義檳榔攤恐怖車禍 　路人合力搬車救女

「冠軍哥」現身！世界的一流人才

桃捷12日新進人員考試　8/31公告錄取名單

郭台銘昨晚苗栗造勢場滿地垃圾　竹南鎮公所回應了

八二三砲戰65週年！ 烈嶼5百「夜行軍」登場

台南勞工局守護健康幸福！

百年木造車廂　進駐潮州鐵道園區

2023北海潮與火　每周六晚間火舞表演

2023世客博體育表演節目　8/12起每周末登場

更多熱門

相關新聞

基隆仁愛區演練大規模防災對策

基隆仁愛區演練大規模防災對策

基隆市仁愛區龍門里於11日舉辦「自主防災社區兵棋推演工作坊」，活動由仁愛區長李昆達帶領區公所同仁，與龍門里長林宗益防災志工團隊，以及警察局第一分局南榮路派出所、消防局仁愛分隊、衛生局仁愛區衛生所等25名防救災夥伴參與。

雲林小小消防員暑期營多元生動

雲林小小消防員暑期營多元生動

「帝君約挽袖、捐熱血挺防災」宣導活動

「帝君約挽袖、捐熱血挺防災」宣導活動

台南強降雨35座抽水站全數啟動

台南強降雨35座抽水站全數啟動

千詠媽媽捐贈南消救護車

千詠媽媽捐贈南消救護車

關鍵字：

捐血救人防災南消七大隊大天后宮

讀者迴響

熱門新聞

台灣正妹確定日本AV界出道！「2大身體條件」全過關

韓籍人妻信義區樓梯間「激戰台灣尪」！

健身教練直播槍決前妻　萬人目擊全過程

郭主義淚曝愛女輕生　他親手抱下遺體

300萬人領！勞動部8月發錢最高領4萬

離岸流！情侶大武崙沙灘游不回來　同天3死悲劇

直擊／田馥甄「甜蜜緊牽前男友」！　竟是超大咖男神全場炸了

鬼門將開！　台南開臺聖地三老爺宮提醒「遠水」

她卯死「花旗房貸不用繳了」全場笑點頭...給答案

4生肖鬼月恐遇血光　一動作侵犯到好兄弟

快訊／5縣市大雨！　防雷擊強風

不是新冠！　醫：傳染力極強，一人中獎全家高燒

13歲童玩節換裝　遭男更衣間暴打

祖雄入境烏克蘭遭遣返！佳娜跟著回不去

雙颱大迴轉！　雨區擴大時間曝

更多

最夯影音

更多
S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」

S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」
母子坐特斯拉開傘怕曬黑　尪無奈：下雨才要撐吧！

母子坐特斯拉開傘怕曬黑　尪無奈：下雨才要撐吧！

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

阮經天開700萬豪車連切2道　撞混凝土車保桿掉落畫面曝

阮經天開700萬豪車連切2道　撞混凝土車保桿掉落畫面曝

不敢相信！田馥甄「甜牽男友」合唱　讚許光漢「好看又好聽」喜收：妳也是！

不敢相信！田馥甄「甜牽男友」合唱　讚許光漢「好看又好聽」喜收：妳也是！

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面