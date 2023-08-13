捐血救人學防災　南消七大隊結合祀典大天后宮辦捐血

▲台南市消防局第七大隊、中正分隊13日上午結合祀典大天后宮辦理「媽祖有愛你無礙、捐血救人學防災」宣導及捐血活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第七大隊、中正分隊13日上午結合祀典大天后宮辦理「媽祖有愛你無礙、捐血救人學防災」宣導及捐血活動，設計古蹟防火災宣導、CPR教學等相關防火災觀念，讓民眾挽袖捐血時，也能學到古蹟防火災常識。

台灣祀典大天后宮於廟前廣場舉辦2023夏季捐血活動，配合即將到來的七夕情人節，設計出許多結緣文創小物，要送給捐血的有緣人。大天后宮俗稱「台南大媽祖廟」，是台灣第一座官建媽祖廟，廟宇供奉的主神，也就是俗稱的天上聖母媽祖，是台灣民間的宗教信仰中最普遍的神明，這次捐血活動搭配消防人員的防火、防震、防溺等教育宣導，並協助指導民眾操作AED設備等現場急救知識，以強化民眾更熟悉古蹟及平常生活之防火災效能。

台灣祀典大天后宮主委曾吉連指出，廟埕舉辦2023夏季捐血活動，配合即將到來的七夕情人節，特別製作全新的月老賜福運動毛巾，感謝捐出熱血助人的大家。捐血250c.c.者可獲得全聯禮券200元+本宮月老賜福運動毛巾1條或白米1.5公斤二選一；捐血500c.c.者可獲得全聯禮券400元+本宮月老賜福運動毛巾1條及白米1.5公斤，現場還有添厚餐廳精心烹調的營養美味餐點，與捐出熱血????的大家分享，願媽祖、月老暨列位尊神庇佑大家。

第七大隊大隊長石家源表示，古蹟防災及消防觀念非常重要，提醒民眾居安思危以防患未然，達到「古蹟防災能力、強化古蹟防災效能」。消防局長李明峯也提醒市民朋友應注意古蹟防災重要性，使古蹟能達永續保存之目的。市長黃偉哲也提醒民眾，特別注意平時用火用電之安全，落實預防火災及古蹟防災。消防局政風室也強調堅持廉潔，杜絕任何貪腐情事，公事上依相關法規辦理，秉持正直誠信、專業尊嚴來落實職場安全。