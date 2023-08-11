基隆市府提「舉手走行穿」議案　廣邀共同守護學童用路安全

▲基隆市政府提出「舉手走行穿，有禮過馬路」議案。（圖／基隆市政府提供）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市為落實「行人友善」政策，致力改善行人步行環境，除了加強宣導行駛車輛應優先禮讓行人外，近期也在市區架設I-VOTING公共政策網路參與宣導看板，並由市府交通處提出學童「舉手走行穿，有禮過馬路」議案，基隆市政府表示，希望提供民眾一同討論、參與並凝聚共識的平台，作為政策形成及施行的民意依據。

基隆市是最早推廣城市友善行車環境的城市，透過市府積極的宣導及執法，已讓駕駛者逐漸建立起車輛禮讓行人的觀念。為了營造更安全的用路友善環境，市府將針對行人應盡的義務加強宣導，首先以學童安全用路權益為政策研議重點，考量學童因身高因素，行經路口不易被駕駛者發覺。

因此，由基隆市府交通處提議「舉手走行穿，有禮過馬路」I-VOTING公共參與提案，讓學童在行經路口及行人穿越道時，建立以舉手示意及禮貌點頭動作等習慣，提醒車輛駕駛人留意學童用路情況，除了避免危險及憾事產生外，亦讓用路人間互動更有禮溫馨，營造優質舒適的宜居城市。

交通處表示，歡迎對I-VOTING提案議題有興趣的市民朋友們，可以至「基隆市公共政策網路參與平臺」表達您的建議，基隆市府將透過多元溝通的途徑，徵詢各方意見，使政策完備並符合民意，共創優質友善的城市宜居環境。