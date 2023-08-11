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社會 社會焦點 保障人權

跟家人吵架…女跨柵欄要跳基隆海！　警衛衝上去「抱緊」救下她

▲▼ 基隆東二碼頭昨(10)日下午一名女子心情不好，欲跨越柵欄企圖跳海。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲女子欲跨越柵欄企圖跳海時，一旁員警立刻上前阻止。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、黃資真／基隆報導

基隆東2碼頭昨(10)日下午，一名女子因與家人吵架後心情不好，打算跨越柵欄企圖跳海，一旁執勤警員發現，立刻上前「抱緊」不讓她跳下，最後經安撫情緒後，順利交由家屬帶回。

據了解，61歲高姓女子是新北市人，當天獨自搭車至基隆，先坐於基隆港東2碼頭基港大樓前花圃沉思，隨後起身走往海測跨越簡易柵欄想跳海，所幸基隆港務警察總隊港東中隊執勤警員黃有玉，機警發現異狀後，迅速衝上前將其拉回；值班員警於監視影像發現後，也立即通知備勤及區域守望員警前往協助。

▲▼ 基隆東二碼頭昨(10)日下午一名女子心情不好，欲跨越柵欄企圖跳海。（圖／記者郭世賢翻攝）

由於高女未帶任何證件、手機等物品，員警先將其帶至管制站內溝通安撫，但高女拒絕告知其身分資料、家人及連絡電話，經不斷持續溝通，其情緒才漸漸平穩，透露家人均在工作，無人可前來帶回，要自行搭車返家，不想再麻煩警方，但警方憂心後續又發生意外，由港東中隊警員黃楷涵、黃有玉護送交由高女先生看護，家屬也非常感謝警方的及時協助及服務作為。

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▲▼ 基隆東二碼頭昨(10)日下午一名女子心情不好，欲跨越柵欄企圖跳海。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲員警黃有玉（右2）第一時間抓住女子，機警反應救下一命。

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