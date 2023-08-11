碧砂轉型遊艇港　謝國樑：考慮引進水陸兩棲巴士

▲基隆市長謝國樑與森川海交流團合影留念。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

海洋大學USR計畫主辦「台日森川海」活動，今年已邁入第六屆，特別邀請日本東京海洋大學教授佐佐木剛、岩手縣宮古市議會議長橋本久夫等人來台交流，基隆市長謝國樑今（11日）在產發處副處長鄭景陽的陪同下，於基隆市政府接見貴賓，謝國樑強調，已請市府產發處借鏡橫濱案例，評估引進水陸兩棲巴士，期待未來台日交流學習，共同打造基隆更好的城市生活環境。

▲謝國樑（左）與東京海洋大學教授佐佐木剛（右）進行交流經驗分享。



謝國樑指出，台灣許多縣市觀光產業發展，都會參考日本案例作為學習對象，海大USR計畫中的「台日森川海」，為國際交流帶來更多的啟發與思考。市府目前規劃將臨海的碧砂漁港，轉型為遊艇港，藉此發展國際娛樂觀光聚落，近日已請產發處參考波士頓、橫濱的案例，評估引進水陸兩棲巴士的可行性，日後盼學習日本港口城市，在港區設置供民眾娛樂設施。

國立台灣海洋大學與東京海洋大學，自2018年起舉辦「台日森川海」，每年帶領台灣團隊前往日本岩手縣宮古市交流，以漁業與海洋產業為主的宮古市，因311海嘯重挫日本東北，在台灣捐助資金的協助下，逐漸恢復原貌，雙方建立良好互動橋樑，此行到基隆瑪陵、和平島等地，了解當地生態保育與地方創生情形，希望透過觀摩學習彼此的特色，共同帶來雙贏的合作。