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遭屁孩亮槍恐嚇！交保再嗆「你剉咧等」　謝國樑赴酒吧幫業者加油

▲▼基隆市長謝國樑到酒吧加油打氣。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長謝國樑到受害酒吧加油打氣。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、蔡怡萍／基隆報導

基隆市仁愛區一家經營17年的知名音樂酒吧，4日凌晨遭22歲陳姓酒客公然拔槍，並指著老闆頭部叫囂恐嚇、稱自己是幫派分子，警方成立專案小組8日將陳男逮捕，不料交保後陳男仍持續在網路上放話「回去找你、你剉咧等」，警方10日又將陳男帶回，依恐嚇危害安全罪移送地檢署。基隆市長謝國樑與議員曾怡芳10日晚間也前往受害酒吧，為店家加油打氣，並強調會與警方共同嚴正打擊不法，杜絕不良風氣。

▲▼基隆市長謝國樑到酒吧加油打氣。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市政府針對此事件強調，日前發生酒客持疑似槍枝，意圖向音樂酒吧老闆恐嚇危害安全，警方獲報後，立即成立專案小組調查，並將嫌犯逮捕到案。市長謝國樑10日晚間也前往酒吧為店家打氣，強調市府與警方會加強合作，維持地方良好秩序。

謝國樑指出，不肖分子影響善良店家經營生意之際，也會影響基隆整體社會風氣，為杜絕不良風氣的產生，將請警察局把不肖分子列入追蹤重點對象，同時也請警察局長張樹德遇到類似行為時，第一時間用最大努力儘速破案。市府與警方將持續合作維持秩序，強調台灣現今司法制度，應思考讓壞人接受更多的制裁，可從上位法律程序層面探討。

▲▼基隆市長謝國樑到酒吧加油打氣。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆市長謝國樑到酒吧加油打氣。（圖／記者郭世賢翻攝）

警察局表示，警方獲報後立即依規受理，並成立專案小組調查，經調閱監視影像並鎖定犯嫌身分，透過連日偵辦及完整蒐證，持拘票與搜索票將嫌犯逮捕到案。全案依恐嚇危害安全等罪嫌，移請基隆地方檢察署偵辦，並持續追查槍枝下落。

▲▼ 基隆酒吧傳出客人拔槍恐威脅老闆，不斷自稱為太陽會幫派分子。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆酒吧日前遭酒客拔槍威脅老闆，不斷自稱為太陽會幫派分子。（圖／記者郭世賢翻攝）

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