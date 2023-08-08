13廠商獲826萬補助！基隆副市長邱佩琳帶頭敲金蛋「破殼重生」

▲112年地方產業創新研發推計畫，基隆市有十三家企業破蛋而出。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢、蔡怡萍／基隆報導



為了鼓勵基隆市的中小企業能夠有資金來進行產業技術的提升，及進行新創產品的研發，基隆市政府積極爭取中央提供526.9萬元補助金，並由市政府編列300萬元預算，全數補助給本市表現優秀的中小企業，本年度的優秀企業徵選完成，今日特別舉辦「基隆市112年地方產業創新研發推計畫」簽約記者會，基隆市政府副市長邱佩琳帶頭敲破金蛋，象徵基隆的產業能破殼而出、繁榮向上。

基隆市政府副市長邱佩琳表示，今年特別鼓勵青年創業，112年度獲得補助的企業13件中，具有青年創業的計有7家，佔全部受補助家數的54%，是歷年之最，另外還有在地特色6家廠商。邱佩琳也期許，各企業在徵才上能多多支持青年，讓更多的青年回基隆工作，並讓正向力量持續循環下去，期待今年13家獲補助的企業，能夠像金球一樣，破殼而出、有優異的表現，希望透過補助，能提升企業的研發能力，加速改善基隆市中小企業之產業競爭力，促進產業發展，創造基隆市經濟發展新榮景。

據了解，本年度「112年度基隆市地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)」共有25家業者投件，經過專家學者的徵選後，挑選了總計13家優秀的廠商，其中單一提案廠商有11家、聯合提案則有2家脫穎而出。

其中服務創新類型的有5家，分別是「馬克數位國際有限公司-知識學習平台:未來五金行」、「乾記食品有限公司-基隆三寶零售創新模式發展計畫」、「同心企業有限公司-立式划槳(SUP)訓練培訓基地與水域活動服務加值計畫」及「維氏整合有限公司及岑品事業股份有限公司-基隆We bar KIOSK觀光智慧系統服務創新計畫」。

屬於製造創新研發的則有3家，分別是「元璋玻璃股份有限公司-建築用高密度全彩LED封裝技術開發」、「誠芳專業刷具有限公司-不掉毛刷具製造設備開發」、「幻獸逐夢工作室-幻獸築夢」。

以永續概念出發的有2家「沐澧國際企業有限公司-沐澧mooni永續地景蔬果皂」及「品雨資訊股份有限公司- Hosuan-共享雨傘基隆城市減碳永續生活建立推廣計畫」。

以食品創新研發的同樣有2家，「漁品軒有限公司-漁品軒石花凍系列產品研發計畫」、「溫莎堡食品股份有限公司-膠原蛋白芋泥雙餡流芯月餅開發計畫」；而生物科技方面的則有「鴻藻生技股份有限公司-藻藍素應用於保健食品之開發」。