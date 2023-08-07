表揚基隆模範父親暨好人好事代表　謝國樑感謝為家庭社會付出

▲基隆市長謝國樑與仁愛區好人好事代表張金來先生合照留念。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

欣逢一年一度的父親節，基隆市政府為感念勞苦功高的偉大父親，特別在父親節前夕，今（7日）下午由基隆市政府社會處主辦，基隆市如意國際同濟會、基隆市表揚好人好事運動協會共同協辦，活動由楓香舞蹈團、快樂魚舞蹈團及基隆女中街舞團的精彩演出揭開序幕，由謝國樑市長頒獎給各區及原住民推舉的模範父親及好人好事代表，肯定大家都是社會安定、進步的原動力。

謝國樑致詞時表示，8位接受表揚的模範父親，都是一輩子為家庭、為子女無怨無悔、犧牲奉獻的偉大父親。而8位好人好事代表，則是長期默默為鄰里及社會付出，為人樂善好施，是社會安定、進步的原動力，足為社會典範及表率，他特別預祝大家「父親節快樂」。

▲謝國樑與中山區模範父親代表陳嘉和先生合照留念。

今日接受謝國樑頒獎表揚的模範父親代表，分別是原住民：林德興（79歲）、中正區：江鐵良（98歲）、暖暖區：毛祖堯（93歲）、信義區：邱石頭（84歲）、七堵區：高義輝（81歲）、安樂區：沈義傳（74歲）、仁愛區：張松茂（72歲）、中山區：陳嘉和（61歲）；好人好事代表則有原住民：江金吉（64歲）、信義區：郭李善（86歲）、中正區：楊鳳妹（82歲）、中山區：呂清福（81歲）、安樂區：陳善煜（72歲）、仁愛區：張金來（71歲）、暖暖區：高明秋（70歲）、七堵區：邱國英（69歲）。

其中，中山區民治里模範父親代表陳嘉和先生，育有1子2女，皆已成家立業，各自擁有一片天空。陳先生夫妻非常有善心，因長女高中同學家中發生變故，陳嘉和夫妻便將她收為養女；姊姊家中3名姪女也都由夫妻兩人收養，並且照顧疼愛有加，長大後都有很好的工作。陳先生曾當選6屆民治里里長，對家庭及地方的奉獻足為表率，夫婦倆人共同教養3名姪女及1名養女的善行義舉，更讓人看見他的偉大。

▲謝國樑與信義區好人好事代表郭李善女士合照留念。

仁愛區德厚里好人好事代表張金來先生，曾任基隆市印刷商業同業公會理事長、基隆世紀獅子會會長、第一分局南榮派出所警友站幹事、義消總隊仁愛中隊顧問等。張先生個性豪邁，待人和善，目前雖半退休狀態，仍持續不斷為社會公益付出，平時主動參與並協助推動里內各項活動，善用自身豐沛的人脈，主動轉介或協助里內弱勢家戶取得救助資源，其急公好義且樂善好施的處世精神，深獲里民推崇與稱讚。

▲謝國樑與與如意同濟會合照留念。