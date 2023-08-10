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恆春基督教課輔班16學子　南投Fun暑假收穫多

▲恆春基督教課輔班學子到南投Fun暑假 。（圖／恆春基督教醫院提供，下同）

▲恆春基督教課輔班學子到南投Fun暑假 。（圖／恆春基督教醫院提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

恆基與台電公司、埔里基督教醫院」及「力麗觀光集團」攜手合作，讓課輔班16名孩子，前往南投學習參訪及公益演出，豐富的活動內容讓孩子說「滿滿行程，充實又好玩」。

▲恆春基督教課輔班學子到南投Fun暑假 。（圖／恆春基督教醫院提供，下同）

▲恆春基督教課輔班學子到南投Fun暑假 。（圖／恆春基督教醫院提供，下同）

關懷偏鄉的力麗觀光集團蔡宗易董事長去年裝扮聖誕老人，前往恆春半島獅子鄉內文部落的課輔班走訪關心，送上禮物和點心，讓孩子們樂不可支。

▲恆春基督教課輔班學子到南投Fun暑假 。（圖／恆春基督教醫院提供，下同）

▲恆春基督教課輔班學子到南投Fun暑假 。（圖／恆春基督教醫院提供，下同）

這次除挹注恆春半島學童及弱勢長者的需要，更透過力麗觀光資源，讓孩子們在日月潭國際級的溫德姆溫泉酒店戶外廣場及力麗哲園飯店進行演出，提供他們一個展現自我的平台，從中累積、提升孩子們的自信心，也讓現場賓客們感受來自台灣尾的音樂震動。

演出後也帶著課輔班學生參與溫德姆酒店，感受國際飯店的氛圍，並贊助團員入住的力麗哲園飯店，提供舒適的住宿環境，讓孩子們這一趟吃得、住得開心。
另牡丹、陸興課輔班也前往埔里基督教醫院附設常樂社區式長期照護服務機構，把那份屬於台灣尾的熱情帶給日照中心的阿公、阿嬤，甚至融化了原本都不動聲色的阿嬤，在團員一翻「圍攻關懷下」，阿嬤終於露出了笑容，跟著節奏律動，甚至比起了大大的讚。

他們更當起小老師，帶著阿公、阿嬤敲打起非洲鼓，跟著排灣族歌曲的節奏即興發揮，現場氣氛熱鬧溫馨；86歲的阿娥阿嬤說「謝謝你們從這麼遠的地方來，為我們帶來快樂。」

行程也到台電公司位於南投的大觀及明潭發電廠參觀，在大觀、明潭發電廠張天瑞廠長的介紹下更多認識台電服務精神及水利發電在台灣歷史的角色及其重要性，盼望藉由寓教於樂的學習活動，讓未來將面臨職業選擇的高中生在職業選擇上有不一樣的選擇。

恆基黃健榮院長感這次這趟共同支持並提供機會的單位，特別台電和力麗觀光長期的支持與照顧，還有埔基提供一個機會讓孩子能夠參與在社會公益當中，相信這場南投行帶給孩子們許多的啟發。

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