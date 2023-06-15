支持夢計畫　台電屏東區處端午送樂器+鍋具+電鍋+擴音器到原鄉

▲支持「原」夢計畫，台電屏東區處端午傳愛到原鄉 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東轄區幅員遼闊，台電屏東區處除戮力穩定供電外，有感於教育資源的城鄉差異，特別訪查原鄉課後輔導班的學習資源需求，在處長饒祐禎的號召下，台電同仁積極熱情參與，共募集新臺幣近6萬元，採購烏克麗麗、教學行動擴音器、電鍋及餐具等物資，在端午節前夕，由副處長邱煜斌親自送到瑪家鄉「沿山百合課輔班」、泰武鄉「平和部落課後照顧班」，及舊台九線獅子鄉的「內文課後陪讀班」，為原鄉孩童的成長與學習貢獻一份心力。

處長饒祐禎表示，自4月6日到任屏東後，陸續走訪各鄉鎮巡查供電線路，同時也發現原住民部落教育資源相對不足，尤其多有人口外流及隔代教養情形，原住民的學童放學後需要一處供給餐食、安心學習的場所。這些課輔班除了課業上的輔導，也肩負孩童的品格養成及部落文化傳承。

台電屏東區處於6月15日由業務副處長邱煜斌率領同心園地的志工到瑪家鄉「沿山百合課輔班」、泰武鄉「平和部落課後照顧班」，最遠處深入到與台東縣毗鄰的獅子鄉內文部落捐贈所需物資，包括教學行動擴音器1台、音樂教具烏克麗麗15把及40人份電鍋、餐具120組，方便孩童在課輔班用餐及增進音樂素養。

台電屏東區處以實際行動支持「原」夢，支援原民孩童愛的成長，令原鄉家長及孩童倍感溫馨，台電屏東區處也期許孩童未來能學以致用，回饋社會及部落。

瑪家鄉沿山百合課輔班的羅淑君老師特別感謝台電屏東區處歷次的關懷行動，除了去年疫情嚴峻期間贈送的「防疫關懷包」，這次贈送的40人份電鍋，正好替換了故障的舊品，及時趕在端午佳節來臨前用來加熱原住民的粽子-吉拿富，讓課輔班孩童樂不可支。

獅子鄉內文課後陪讀班的邱秀妹老師，也感謝台電屏東區處貼心贈送的烏克麗麗，讓部落孩童學習音樂，透過表演提升自信心，豐富孩童的成長歷程。

台電屏東區處表示，藉由關懷原鄉學童及部落，傳送愛心如同傳送電力一般無遠弗屆，除了善盡企業社會責任，也讓受贈者感受到社會各界的關懷與溫暖，一齊為原民孩童的成長盡一份心力。