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愛心「趕凍」！恆基募近2百件羽絨被　送暖獨居老人

▲恆基攜手社會大眾送獨居老人暖被 。（圖／恆春基督教醫院提供，下同）

▲恆基攜手社會大眾送獨居老人暖被 。（圖／恆春基督教醫院提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

近日寒流強烈來襲，讓四季如春的恆春半島也有感這波寒流的威力，恆春基督教醫院發起暖被募集活動，近2百件不到一日就達標，分別由行政副院長陳美枝、社服部主任黃瑄茹及企發室主任林采勳等人與社工，接力親送到獨老手中，讓長輩在寒冬中感受到暖呼呼的滿滿愛心。

寒流侵襲全台，恆基30日上午發起「愛心趕凍‧溫暖一被子」的募集羽絨被活動。社服部黃瑄茹主任表示，許多獨居長者和個案因氣溫驟降，難以求身心溫暖，期盼藉此活動使家中寢具被品不敷使用的獨老長輩能增添抗寒實力。而這波寒流的有感降溫也讓社會大眾紛紛伸出援手，短短一天就全數募集完成。

而恆基也立即與恆春在地飯店寢具業者合作，陳美枝副院長表示，為長輩購置棉被時，就像為自己與家人準備一床暖被，在顏色和材質上都針對長輩的需要和舒適度來選擇，別具有意義。

而31日一早社工前往先拿取第一批羽絨被，陸續發給位於恆春半島山區的獨老長輩。居住在九棚地區的阿榮伯收到棉被後告訴社工，寒流來的這幾天，他僅能將舊衣當棉被來取暖，天冷就多蓋一件，「但現在有了這條被子，不再怕夜晚冷到難以入睡了!」及時的棉被讓他感動不已。

而恆基除了為獨老長輩募集暖被外，也為在山區部落課輔班孩子發動第二波募集，接收到民眾迅速的回應後，目前也已經與廠商聯繫訂購，希望能趕緊配送到孩子們的手上。

恆基黃健榮院長感謝社會大眾的熱力獻愛，這一次募集暖被總共募得了將近兩百套羽絨被套組。民眾在劇寒中送上暖暖炭火，讓台灣尾邊緣戶、弱勢家庭溫暖無比，而善心義舉讓我們也著實感受到台灣社會處處充滿溫情。

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