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扶輪海內外愛心雲集　捐贈恆基220萬4D超音波設備

▲八德旭德扶輪社等海內外扶輪社捐贈恆基220萬4D超音波設備 。（圖／恆春基督教醫院提供）

▲八德旭德扶輪社等海內外扶輪社捐贈恆基220萬4D超音波設備 。（圖／恆春基督教醫院提供）

記者陳崑福／屏東報導

為幫助更多在偏遠地區就醫的民眾，扶輪3502地區八德旭德扶輪社透過扶輪社全球獎助金齊聚3國11社之力，共同捐贈價值220萬的婦產科4D超音波設備給恆春基督教醫院。今(12)日於恆基戴娓娜紀念禮拜堂舉行捐贈儀式，為半島孕婦、患者及遊客帶來極大的助益。

▲八德旭德扶輪社等海內外扶輪社捐贈恆基220萬4D超音波設備 。（圖／恆春基督教醫院提供）

▲八德旭德扶輪社等海內外扶輪社捐贈恆基220萬4D超音波設備 。（圖／恆春基督教醫院提供）

捐贈儀式，由車城國中小提琴社演出連串膾炙人口的歌曲開場。出身於恆春鎮、曾擔任護理人員的八德旭德扶輪社林靜文社長，也是此次資源連結的重要角色，過去擔任護理師時曾體會過偏鄉醫療的有限，更因著那顆想要回饋鄉里的心，在得知恆基婦產科需要汰換使用將近15年的2D超音波後，她積極連結資源，包括八德旭德扶輪社、屏東東區扶輪社、泰國國際扶輪D3350地區挽那扶輪社及3450地區香港，集合海內外扶輪社友的力量來促成這一次的設備捐贈，希望透過捐贈的醫療器材，讓醫療品質再提升。

黃健榮院長表示，扶輪社一直都是恆基的好朋友，總是竭力協助我們的需要。為了今天的捐贈儀式，扶輪社友一行將近50人甚至清晨4點就從桃園前往恆春，讓恆基感受到滿滿的愛與熱情。

黃院長說，近三年恆基婦產科門急診的就醫人次皆有上升，去年更達6千多人次，可以看見民眾對恆基醫療的信心也在提升。婦產科4D超音波設備是醫學中心等級的設備，將幫助一線臨床醫師在診治上能有更清楚、迅速的診斷，提供病患和遊客高品質診療服務，獲得更加完善的照顧。他並捐贈感謝狀給致贈單位感達感恩。

有別於 2D 黑白影像及設備老舊、影像模糊不清之情形，4D高階超音波具陰道 超音波檢查技術及 4D 全彩影像技術，除降低檢查過程中的不適感(免脹尿)，更因高階影像技術大幅提升標的影像，如胎兒外觀、唐氏症、兔唇、子宮與卵巢等器官病變，有助於病徵及早發現與後續醫療轉診幫助。

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