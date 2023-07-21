恆春基督教醫院課輔班「行動販賣車」　讓學童瞬間變數學達人

▲行動販賣車讓孩子化身為小小算數家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

恆春基督教醫院課輔班「忙一夏」，20日「偏鄉學童暑假土窯趣」活動，8個課輔站、211位學童及40多位師長在屏東縣南州糖廠廠體驗焢土窯的樂趣。恆基黃健榮院長表示，這一次不僅帶孩子出門，也邀請家長一起同行，希望能夠趁著暑假和父親節前夕，讓孩子們有機會和家長一同歡樂出遊，享受親子時光。

課輔班在南州糖廠控土窯，師長帶著學童們來回撿柴火、燒窯到悶窯等過程，從中明白過去農村如何生活，並且培養惜福惜物的心學習農業知識。開窯後香噴噴、熱騰騰的蕃薯、吳郭魚、雞蛋、雞肉等食物，讓學童們迫不及待想品嘗。

滿州課輔班小張和爸爸一起協力放木柴、控土窯，張爸說小時候在農村長大習以為常，如今能帶著兒子一起控土窯，想起過去和家人的美好時光，讓他非常感動能夠有這樣的活動。

恆基也將全聯佩樺基金會捐贈的行動書車改造為「行動販賣車」，將食物擺放在車上，並將購物禮券代替實體貨幣，讓孩子們拿著禮卷一站接著一站前往琳瑯滿目的購物車前面購物。「手上有65元，還差35元滿額了。」小3的琳琳在結帳前來回數算，「還可以買7個5元的餅乾」。「你有100元的金額可以買，但目前超出5元，你想想看要把什麼放回去。」

一旁的老師們看著平常對考試卷上數字猶豫半天的孩子，在買東西的時候居然不到10秒就能算出結果，笑說每個孩子都變身成為算數達人，大讚非常有趣。

恆基黃健榮院長表示，恆基帶課輔班孩子們校外教學著重於「寓教於樂」，期盼藉由活動的進行，透過舉辦食農教育體驗除了讓學童學習農事耕作技巧、整理環境，更能在其中找到學習的樂趣。也邀請消防員和護理師到現場教孩子們滅火器的使用、火災現場的救命法則，或是中暑、燒燙傷的衛教，讓孩子們度過豐富的校外教學時光。