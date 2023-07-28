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不顧杜蘇芮襲台！恆基接送山區民眾洗腎　病患流淚致謝

▲恆春基督教醫院出動車隊接送腎友洗腎 。（圖／恆春基督教醫院提供，下同）

▲恆春基督教醫院出動車隊接送腎友洗腎 。（圖／恆春基督教醫院提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

杜蘇芮颱風侵襲台灣，影響恆春半島山區許多民眾交通不便，恆春基督教醫院為維護腎友健康，出動車輛團隊於恆春半島各地接送病友前往透析中心，讓民眾健康不受天氣打折，貼心服務讓腎友大讚感動。

▲恆春基督教醫院出動車隊接送腎友洗腎 。（圖／恆春基督教醫院提供，下同）

▲恆春基督教醫院出動車隊接送腎友洗腎 。（圖／恆春基督教醫院提供，下同）

28日一早颱風天停班停課，但是恆基車輛服務組人員兵分多路，分別前往內文、旭海等部落及恆春鎮、風吹砂接送腎友前往透析中心；另派出部落關懷小隊，在得知部落課輔班有需後就前往發送物資。

恆基人員於颱風天開往山區發送泡麵、罐頭、保久乳等糧食物資，讓在地牧者流淚致謝，直說「謝謝恆基對偏鄉的關懷，特別在颱風天冒著風雨前來內文部落，很感動也很感謝，上帝祝福恆基的愛心」。

恆基表示，許多腎病變的腎友仍必須每週3次進行血液透析，今日共有14位病人需要洗腎，車輛服務團隊不畏風雨前往接送，只為守護病患健康。

黃健榮院長表示，颱風天雖然門診暫停，但是為因應緊急醫療和腎友的健康，急診和透析中心仍照常運作。該醫院不僅照常派出交通車輛去接送病友，甚至出動前往部落課輔站發送物資，期望讓民眾感受到恆基那一份以照顧台灣尾為中心的心意。看見同仁們各司其職地照顧恆春半島鄉親，也著實讓他內心充滿感動，這也非常激勵他在這裡要持續做對的事情、持續做在需要上。

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