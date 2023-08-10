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海巡體驗營帶領學子體認海洋生態永續　朝聖白海豚海域

▲體驗營活動環繞「國家海洋政策白皮書」 政策，以生態之旅結合海巡勤務、海域執法及海洋保育之主軸，未來持續推動行政院向海致敬，也誠摯邀請有志青年加入海巡的行列。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

體驗營活動環繞「國家海洋政策白皮書」 政策，以生態之旅結合海巡勤務、海域執法及海洋保育之主軸，未來持續推動行政院向海致敬，也誠摯邀請有志青年加入海巡的行列。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

海洋生態保育與資源永續議題日漸普及，海巡署中部分署為讓青年學子體認海洋生態永續重要性，培養海洋認知及深入海巡，於昨、（9）日起辦理為期3天2夜學生體驗營活動，由分署長王正信於開訓勉勵，並搭乘1000噸巡防艦出海進行白海豚生態巡禮、漢翔航空公司參訪及文化古蹟導覽等眾多深度之旅，讓參與的同學們獲取滿滿的海巡體驗。

▲體驗營活動環繞「國家海洋政策白皮書」 政策，以生態之旅結合海巡勤務、海域執法及海洋保育之主軸，未來持續推動行政院向海致敬，也誠摯邀請有志青年加入海巡的行列。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲90手槍實彈射擊體驗，讓學生親身體驗真槍實彈射擊的震撼列。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

為了讓學生深入體驗海巡工作，特別規劃勤務重要協勤裝備介紹、海巡署1000噸級彰化艦巡防救難艦參訪、中部海域海洋巡禮、白海豚生態環境教育以及品嚐海巡特有 的「保七麵」。更安排90手槍實彈射擊體驗，讓學生親身體驗真槍實彈射擊的震撼，竟意外發掘了數名神射手，第一名分數高達95分，第二、三名也有92、91分準度。

另為讓學生們領略海巡救生救難及勤務執行，搭乘1000噸巡防艇彰化艦出海體驗海域執法，航程間經往白海豚現蹤的海域朝聖。中部分署表示，此次活動環繞「國家海洋政策白皮書」 政策，以生態之旅結合海巡勤務、海域執法及海洋保育之主軸，未來持續推動行政院向海致敬，貫徹海巡核心任務，走向海洋邁向國際。在此更誠摯邀請有志青年加入海巡的行列招募洽詢專線：(04)2657-8606。

▲體驗營活動環繞「國家海洋政策白皮書」 政策，以生態之旅結合海巡勤務、海域執法及海洋保育之主軸，未來持續推動行政院向海致敬，也誠摯邀請有志青年加入海巡的行列。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲為讓學生們領略海巡救生救難及勤務執行，搭乘1000噸巡防艇彰化艦出海體驗海域執法。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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