正妹警察姐姐帶動唱！1500人搶報「小英雄體驗營」　50孩玩好嗨

▲台中婦幼警察隊在兒童節舉行體驗營，活動充實，讓50名孩子玩得相當開心。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

台中市警局婦幼警察隊在今（4）日兒童節當天舉行體驗營，前一周開放報名超過1500人報名，最終抽取50人參加活動。今日孩子們穿上警察制服，藉由故事情境使小朋友模擬感受警察保護民眾，闖關遊戲、帶動唱認識危險警告、身體隱私部位及遇險求助方式，無形中培養兒童自我保護意識，活動豐富有趣，也讓孩子們玩嗨了。

婦幼警察隊指出，婦幼小英雄體驗營闖關過程，在活力動感的音樂中開啟，小朋友跟著舞台上警察姐姐的動作，動動小手、小腳及身體，為今天的闖關任務暖暖身。警察姐姐們帶領小朋友一起開心闖關，包括「自我保護我最棒」、「幼童安全拼拼樂」及「身體隱私紅綠燈」等共4項關卡活動，從遊戲中瞭解人身安全的重要。

警方指出，此次活動湧入1500餘人報名，僅有50人中籤，中籤機率堪比高考還難，有未中籤的家長在臉書難過地留言說：「只好鼓勵女兒自己認真考警察，靠自己穿上警察制服」，令人莞爾，顯示台中優質的警政服務已廣獲迴響與肯定。

婦幼隊隊長許正懋表示，透過活動置入兒童安全議題核心，結合時事議題，讓小朋友輕鬆學習人身安全及犯罪預防知識，從小建立守法觀念與精神，這是警察局送給各位小英雄最佳的兒童節禮物。