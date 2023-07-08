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「新北永續未來學院」體驗營　青少年環保思維實踐綠生活

▲「新北永續未來學院」體驗營 青少年環保思維實踐綠生活。（圖／新北市環保局提供）

▲「新北永續未來學院」國中體驗營。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府環保局「2023新北永續未來學院」國中、高中體驗營於本周圓滿結束，二梯次營隊共有60位學員參與，透過海洋教育、綠生活行動、各式DIY及戶外導覽等一系列環境教育課程，不僅讓學員們了解環境保護及永續經營理念，同時也激發學員們對環境議題的關注與思考。

環保局副局長朱益君表示，年輕一代是推動社會轉型的關鍵力量，為培育關注永續發展的新世代，「新北市永續未來學院」自2022年起採分齡式辦理，針對國中、高中及大學生設計不同的營隊課程活動，讓青少年認識環保永續理念、並在生活中落實，更期待學員能發揮自己的影響力，帶動身邊的家人朋友一起實踐環保行動，讓環保種子在新北深耕、茁壯。

▲「新北永續未來學院」體驗營 青少年環保思維實踐綠生活。（圖／新北市環保局提供）

▲「新北永續未來學院」高中體驗營。

環保局表示，國中體驗營「國中FUN暑假」於新北市環境教育設施場所龍門露營區及馬崗潮間帶舉行，兩天的營隊活動帶領學員們探討如何從日常消費習慣中保護海洋環境、認識沙丘在環境變遷下的自然變動與人為干擾、了解什麼是低碳飲食，也安排了觀察潮間帶生態、海廢鑰匙圈DIY等體驗，讓學員們對環境保護有更多元又深刻的認識。

學員們也將兩天的學習體驗成果透過「綠生活行動劇」展現出來，有的學員以「衣起不浪費」作為小組的綠活宣言，提醒大家買衣服不要過度消費、不要造成浪費；有的學員扮演國家公園的導遊，告訴大家在玩樂的同時，不要忘記愛地球，要一起維護臺灣的特有種生物及環境；也有學員將搭乘大眾運輸工具、食當季食當地等綠生活行動融入表演，傳遞每個人日常生活中都能「做一件事讓地球更美好」的觀念。

▲「新北永續未來學院」體驗營 青少年環保思維實踐綠生活。（圖／新北市環保局提供）

▲國中學員們透過課程活動認識「綠生活」。

而高中體驗營「一起夏海趣」同樣以全民綠生活為主軸，學員們在新北市環境教育設施場所野柳地質公園認識臺灣特有的地質文化，並實際動手淨灘，用行動為潔淨海洋盡一份力，也在講師的帶領下了解食「餘」教育、零廢棄生活等理念，有的學員最喜歡淨灘活動，很開心能跟組員一起以自己的行動給地球乾淨的環境，也有學員對DIY課程印象深刻，自己動手做透明魚骨的體驗非常新奇有趣。

高中體驗營最後以學員的「青春綠生活行動指南」成果發表畫下句點，各組學員分別以食、衣、住、行、育、樂為題，將兩天營隊中所學的知識與技能充分融入：以「食」為主題的小組期待打造一個自給自足、不浪費食材、使用天然餐具且本身是綠建築的零廢棄餐廳；以「住」為題的小組分享綠建築應從屋頂綠化、雨水回收、採光通風等方面作全盤考量，並搭配智能化設計來實踐；而以「育」為題的小組希望透過各式課程與活動，如推行碳足跡講座、淨山淨灘、計算紙再利用等，傳播正確環保觀念、減少資源的浪費，落實環保行動。

▲「新北永續未來學院」體驗營 青少年環保思維實踐綠生活。（圖／新北市環保局提供）

▲國中體驗營帶領學員觀察馬崗潮間帶豐富的生態。

另外，針對大專院校學生辦理的「新北永續未來學院」將於7月18日至20日於中華電信學院板橋院本部展開，營隊將以「不塑之客 塑戰速決」為主題，帶領大學生們探討新北淨零路徑、永續倡議氣候行動、循環經濟、綠色產業、不塑作為等議題，匯聚更多青年的力量，帶動社會朝永續發展邁進。

▲「新北永續未來學院」體驗營 青少年環保思維實踐綠生活。（圖／新北市環保局提供）

▲高中體驗營的透明魚骨DIY。

▲「新北永續未來學院」體驗營 青少年環保思維實踐綠生活。（圖／新北市環保局提供）

▲高中體驗營學員們一起動手淨灘。

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