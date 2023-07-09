台中小小消防營2千名1小時秒殺　27體驗場全台最多

▲台中消防局今年舉辦消防體驗營，讓防火防災觀念往下扎根，預計2千個名額在1小時內秒殺，27場體驗場全台最多。（圖／台中消防局提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

受到疫情影響停辦2年，最受家長和小朋友喜愛的小小消防體驗營今年恢復辦理，還擴大至27場、1930個名額，場次和人數全台各縣市最多，10日上午8點起受理報名，消防局表示，根據以往經驗，名額不到1小時即額滿，有的家長一早就守在電話旁，有的乾脆跑去消防隊，活動包括穿著消防衣，體驗射水、穿過濃煙、地震逃生、繩索攀爬等，讓小學生從小就學習正確防火觀念，自救也救人。

消防局表示，疫情前每年都只辦10多場，今年為了回應廣大市民的期待，決定增加1倍，分布在全市29區，有的和圖書館、美術館合辦，有的和學校，並依不同地域特色，設計不同內容，例如在山區河域，就會有繩索攀爬，以利日後涉水。

消防局長孫福佑9日主持開幕式表示，遇到災害時，第一時間的應變很重要，那是生死一瞬間的抉擇。火災造成死傷的案例裡，大多是對防火知識和應變技能不熟，因而做出錯誤的應變而罹難，所以如何正確的防火防災、應變避難，都要從小培養、從小進行防火教育。

消防局從7月15日，烏日區第一場，到8月16日潭子區最後一場，每場人數從30名至100名不同，報名時間從10日上午8點起，每場時間約3小時，規劃各種闖關活動，包括讓小朋友穿著消防衣、親身射水、濃煙體驗、地震中避難逃生等，讓小朋友在趣味遊戲及實地操作過程中學習防火防災知識，並設計有獎徵答讓學童獲得精美宣導品，保護自己，也保護家人。