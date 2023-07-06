暑期公益「反霸凌、反毒品」　學童與警察面對面接觸超有感

▲雲林縣柔道委員會總幹事丁學緯用簡易的方式傳授柔道防身術，並提醒防身觀念及危機意識。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

進入暑假後，雲林虎尾警分局為讓學童有個優質假期，免於受到犯罪的誘惑，特於多功能活動中心與雲林縣柔道委員會共同舉辦112年度暑期公益「反霸凌、反毒品」暨柔道防身體驗營活動，運用多元創意方式向學童們解釋「反霸凌、反毒品」的預防知識及觀念，藉以培養正確法治觀念與提升自我保護意識。

體驗營活動現場還有警用裝備展示與小小警察體驗活動，活動中小朋友爭相體驗各種波麗士執勤裝備、接觸摸警棍及交通指揮棒，將警用的防彈背心供小朋友穿著各個搖身一變小小波麗士，學童們直呼「防彈背心好重，警察叔叔真辛苦！」警方與小朋友互動百分百，全場活力十足，歡樂氣氛洋溢。

▲活動中小朋友爭相體驗各種波麗士執勤裝備。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「來！小朋友們，如果今天壞人從你的後面抱住你或勒住你，你就如此應對。」雲林縣柔道委員會總幹事丁學緯用簡易的方式傳授柔道防身術，除了講解人體要害位置，更實際示範演練柔道技巧，並提醒防身觀念及危機意識，現場小朋友們都直呼柔道真是實用又好玩。

虎尾警分局表示，犯罪預防觀念有效紮根至國小學童，期能達到法治教育深耕校園之功效，並呼籲民眾，家中如有學童或是青少年，應於暑假期間多從事有益身心的活動，勿參與幫派、飆車、吸毒等危害身心的不良行為，本次活動不僅具有寓教於樂之樂趣，警方也達到犯罪育宣導的功效。

▲雲林縣柔道委員會總幹事丁學緯實際示範演練柔道技巧，現場小朋友們都直呼柔道真是實用又好玩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）