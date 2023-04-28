海洋體驗營揭海巡日常！學生登百噸巡防艇　操作航儀武器超嗨

▲海巡署112年海洋學生體驗營，希望為學生「深度教育、體驗海巡」，雙向合作傳承共好。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



記者林名揚、蔡怡萍／連江報導

海巡署金馬澎分署今年度以「深度教育、體驗海巡」為主軸，邀請「連江縣介壽國民中小學」共同舉辦海洋學生體驗營，分別於4月14、21及28日辦理，計34名同學展開為期三週海洋教育的序曲，希望藉由這樣的活動，能讓學生體驗、了解、尊重各種海洋的資訊與保育觀念，培養對於海洋的情感與知識。

本次活動自4月14日起，首先由金馬澎分署第一O岸巡隊，及艦隊分署第十海巡隊共同規劃，以資深艇長帶領學生們於100噸級巡防艇上，解說各式裝備、航儀裝備及海域工作流程，再讓學生們嘗試體驗各式裝備及武器操作。

另外，因馬祖地形地貌多為礁岩，且地勢險峻造成周邊海域暗流洶湧，第一〇岸巡隊為增深學員海域安全宣導教育，也規劃一系列水域安全及救生裝備體驗活動，以使參與學生能在活動中建立水域安全及救生觀念，同時能瞭解海巡工作的使命，進而成為我們海巡尖兵的一員。

21、28日的活動由金馬澎分署第一0岸巡隊，及海洋保育署第十一(連江)海洋保育工作站，透過生動活潑方式互動教學，於藍眼淚生態館辦理海洋教育推廣解說、沙灘車體驗，及教導同學認識馬祖地區海洋環境特色、強化海洋保育觀念宣導。

巡防區指揮部主任表示，藉由本次難得的活動機會，深耕在地教育方式，並以雙向合作傳承「共好」的精神推廣海洋教育，教育在地莘莘學子；在行政院「向海致敬」的政策及「開放、透明、服務、教育及責任」的五大原則下，讓我們未來的主人翁「知海」、「近海」、「進海」，透過尊敬海洋，瞭解海洋，運用海洋資源，而非被海所限制，同時培養同學其對於海洋之情感與知識，以身為台灣海洋的一份子而引以為榮，更以我們海巡為榮，與我們海巡一同「向海致敬」。