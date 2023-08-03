雲林登革熱逾百例　榮服處助榮民遺眷清孳生源

▲雲林榮服處人員前往古坑鄉遺眷安秀芸女士家中，進行颱風後清除打掃並做防治宣導示範。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林本土登革熱確診累計逾百例，單就古坑鄉就有逾90例，雲林縣榮民服處處長姚辰蕙有鑑於防疫刻不容緩，為確保榮民眷健康免於疫情侵害，遂率領副處長蔡榮源、榮欣志工郭章仁隊長及志工伙伴前往古坑鄉遺眷安秀芸女士家中，進行颱風後清除打掃並做防治宣導示範，讓所有榮民眷提昇登革熱防治意識。

榮服處指出，一行人抵達安女士住處後，立即挽起袖子戴上手套，仔細巡視住家戶外輪胎、飲料杯、鐵鋁罐、帆布、盆栽墊盤、廢棄餐盒等有無積水情況，並隨手清除，倒掉積水，澈底清潔容器裡只要有積水容器，就將積水容器倒掉清空，讓環境煥然一新，也把登革熱病媒蚊孳生源都清除了，激動感謝榮服處用心關懷榮民眷。

雲林縣榮服處處長姚辰蕙表示，關懷榮民眷是榮服處的職責，預防登革熱疫情刻不容緩，並提醒榮民眷要做好自身及周遭防蚊措施尤其颱風季節除了防颱工作外，也要注意淹水積水問題，穿著長袖衣褲及睡覺時吊掛蚊帳，避免經由病媒蚊叮咬而將體內的登革病毒散播出去，感染到您最親近的家人。

▲除協助清除登革熱病媒蚊孳生源，雲林榮服處處長也訪視關懷附近榮民眷，叮囑注意天候變化永保安康。（圖／記者蔡佩旻翻攝）