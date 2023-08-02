多元社會活動有助長者健康　台大雲醫與國衛院研究揭示明顯關聯

▲台大雲林分院今年成立高齡醫學中心，整合專業知識和資源，以推動更多深入的研究探索，並為長者健康福祉作出更具意義的貢獻。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣是高齡化縣市，老年人口高達18%，現今高齡長照亦為國家發展的關鍵議題，台大雲林分院與國家衛生研究院「高齡醫學暨健康福祉研究中心」近期合作研究發現，參加社會活動是長者身心健康的重要元素，多元社會活動的質量與身心健康有明顯的關聯。

台大雲林分院為加強與國家衛生研究院的合作，今年成立高齡醫學中心，並由洪健清副院長擔任中心主任，帶領精神醫學部黃偉烈主任及神經部張楷杰主任等多科專業團隊共同努力，整合專業知識和資源，以推動更多深入的研究探索，並為長者健康福祉作出更具意義的貢獻。

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國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心吳其炘副研究員表示，社會活動與高齡精神及身體健康，具有相當密切的關係。國衛院感謝雲林分院研究團隊，於這幾年深入雲林地區實地訪查，瞭解高齡長者社會活動參與，以及身心健康的狀況，獲得相當寶貴的資料。不僅有助於政府規劃高齡精神健康相關政策，在學術上，也是後續研究相當重要的基礎。

高齡醫學中心洪健清副院長表示，此次研究以雲林地區長者為對象，團隊歸納參加宗教活動、擔任志工、參與運動團體、與子女互動、與朋友互動等十二種社會活動型態來分析雲林地區長者活動參與數量與心理健康的關係，顯示約有四分之一的長者，參與活動數量在兩種以下，但活動在三種以下與四種以上者，可以對幸福感與情緒症狀做有效的區分。

台大雲林分院精神醫學部黃偉烈主任表示，此研究考慮的活動型態與英國的一項重要調查相似，該英國研究是將參與社會活動種類在兩種以下者，定為社會疏離的群體。但本土的研究則顯示，將「三種以下」與「四種以上」分為兩群；參與活動在「四種以上」的長輩，正向的經驗較豐富，憂鬱、焦慮等負面經驗則顯著較少。

台大醫院雲林分院近年來不僅配合國家政策推動長期照護服務，更著眼於高齡及老化醫學研究，本院雲健康社區中心、阿波羅計畫及骨鬆肌少症等多團隊走入偏鄉與社區，結合民眾和基層醫療的力量，共同維護高齡長者的健康、延緩老化並預防疾病的發生，各團隊執行表現優異有目共睹，骨鬆肌少症團隊以攜手偏鄉共創樂齡希望榮獲2023第三屆TSAA台灣永續行動獎銀獎；阿波羅計畫團隊榮獲2023第二屆APSAA亞太永續行動獎(銀級-Silver)等多項殊榮。

▲台大雲林分院為長者健康福祉作出更具意義的貢獻。（圖／記者蔡佩旻攝）