雲林登革熱防治補償措施來了　首次祭出每公頃補助6萬元

▲雲林縣登革熱防治首次祭出補償措施，因疫情被封園的耕地將比照休耕補助，每公頃補助6萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣本土登革熱今（2）日新增2例確診，目前共累計120例，其中古坑鄉108例（東和14例，高林6例、荷苞66例、古坑2例、水碓16例、朝陽3例及西平1例）、斗六市9例（鎮南里1、仁愛1例、公正1例、溪洲2例、成功1例、榴南1例、鎮東1例及文化1例）、台西鄉海口村1例、虎尾鎮公安里1例及林內鄉烏麻村1例。

縣府農業處長魏勝德表示，古坑鄉因果園、竹林多，容易積水孳生蚊子防治不易，為杜絕疫情，確診個案的果園、筍園若必須接受化學防治，將要求封園一個月。因疫情被封園的耕地將比照休耕補助，每公頃補助6萬元，經化學防治後產出的農產品也必須檢驗合格後才能上市，受影響的農民可向當地公所提出補助申請，預計本周公告實施。

衛生局長曾春美表示，這次雲林縣登革熱防治首次祭出補償措施，她呼籲近日部分地區仍有降雨，下雨過後容易產生積水容器，易形成登革熱病媒蚊孳生源，提醒民眾雨後應特別注意，避免戶內外積水。

▲雲林縣登革熱防治首次祭出補償措施，因疫情被封園的耕地將比照休耕補助，每公頃補助6萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）