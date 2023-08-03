雲林共享單車正式啟動！年底前60站點　提供450輛自行車

▲斗六市今日啟用20個公共自行車租賃試辦站點，供100輛電動輔助自行車。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣今（3）日正式在斗六市啟用20個公共自行車租賃試辦站點，並提供100輛電動輔助自行車。公共自行車租賃系統將以斗六市、虎尾鎮主要投放營運據點，並於西螺鎮、斗南鎮設置少數站點，藉以此來補足民眾基本民行及觀光最後一哩路之需求。

縣長張麗善縣長表示，公共自行車租賃站設置主要以各類型交通節點(火車站、高鐵站、停車場等)、休閒及觀光遊憩場域(體育場館、公園、文化中心等)、住宅及商業區、各級公務單位及各級學校等為評估設置站點，預計於今年11月底前完成60個站點及提供450輛公共自行車，明年6月則完成120個站點、並提供900輛智慧自行車、電動輔助自行車營運。

▲此次試辦車輛為電動輔助自行車，透過手機下載「MOOVO」APP註冊，使用APP查詢資訊，如站點位置、站點剩餘車輛。（圖／記者蔡佩旻攝）

設置站位採實體樁與智慧樁搭配站點建置，即使無柱車樁也可以使用電子圍籬區域借還車，有效解決車柱不足問題。工務處長汪令堯表示，此次試辦車輛為電動輔助自行車，透過手機下載「MOOVO」APP註冊，使用APP查詢資訊，如站點位置、站點剩餘車輛，電子票證1人最多可註冊5張，另外也支援手機綁定信用卡掃碼借車，讓民眾在實際操作上更加方便。

工務處說明，為即時服務公共自行車使用者，於斗六車站前站設有服務中心及簡易維修站，服務時間為週四至週一每日10:00-18:00，如有相關問題亦可撥打免付費電話: 0809-099002或手機撥打05-5973322洽詢。今日啟用之試辦站點，會持續用在後台檢視使用數據，依據民眾的使用情況做調整，讓未來設站更精準。

智慧自行車騎乘費用每半小時10元，電動輔助自行車則每半小時20元，未滿30分鐘以30分鐘計算。為鼓勵民眾使用公共自行車，營運期間採用專案補助騎乘，以雲林縣為服務範圍，只要騎乘雲林公共自行車前30分鐘，具有完整起站及迄站之租借紀錄皆享租借騎乘補貼前30分鐘10元。

▲斗六市今日啟用20個公共自行車租賃試辦站點，供100輛電動輔助自行車。（圖／記者蔡佩旻攝）