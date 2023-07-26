杜蘇芮颱風來襲！板橋里長蔡明輝結合惜食　送愛心便當給獨老

▲新北市板橋區江翠里長蔡明輝結合惜食，送愛心便當給獨老。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

中颱「杜蘇芮」來襲，新北市板橋區江翠里長蔡明輝關心里內一些獨居長輩和身障弱勢的生活，結合惜食台灣行動協會和新北市惜食分享網，親自一一送便當給這些長輩和家庭，避免他們在颱風天還要外出覓食。蔡明輝表示，里內有造冊送餐共有22位，包含獨居長輩，或是高齡老夫婦、身障弱勢、低收或中低收者，免費提供便當。

蔡明輝表示，「杜蘇芮」颱風來勢洶洶，根據氣象預報，雖然颱風主要侵襲在南部，但為關心里內獨居長輩，他還是親自走一輪送餐。目前里內有造冊送餐共有22位，包含獨居長輩，或是高齡老夫婦、身障弱勢、低收或中低收者，結合惜食台灣行動協會的惜食廚房和新北市惜食分享網，免費提供便當，一一送給案家。

▲板橋區江翠里長蔡明輝在颱風前夕也送惜食便當給弱勢身障。

新北市社會局社工科長劉文湘表示，惜食台灣行動協會與台北市和新北市都有合作，於2020年8月17日起開始於台北市大同區和萬華區17個里，每日提供259個惜食便當給當地弱勢戶；另於2020年申請新北市創新性補助方案，增添設備，並成為新北市惜食分享網絡成員，由社會局媒合板橋果菜公司等，不定期提供蔬果和肉品等。

劉文湘表示，感謝協會於2020年8月起，開始於板橋區忠翠里、文翠里、江翠里、松柏里、福翠里、華翠里、幸福里及公館里共8個里，每日提供148個惜食便當給獨居長輩等弱勢家庭，也感謝里長共同關懷里內弱勢戶和長輩，尤其在颱風天送便當，非常溫馨。