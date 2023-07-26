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買賣虛擬貨幣起糾紛...男慘遭擄走　「龜山跑到新店」警逮6人

▲桃園市張姓男子因虛擬貨幣交易於昨天下午被曾姓等6名男子強押擄走，圖為在張男在龜山區萬壽路二段被擄走現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市張姓男子因虛擬貨幣交易於昨天下午被曾姓等6名男子強押擄走，圖為在張男在龜山區萬壽路二段被擄走現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子在網路上刊登虛擬貨幣交易訊息，曾姓男子與其約定於昨（25）日下午，在龜山區萬壽路二段某咖啡廳前交易，不料張男卻遭曾男強押上車，過程中，張男打電話向以人求助，龜山警方據報後調閱監視器發現2輛車涉有重嫌，追查發現2車在新北市新店地區，聯繫新北警方協助順利攔獲曾男等6人到案，目前龜山警方仍在偵訊曾男等6人，並順利救出張姓男子。

龜山警方指出，大林派出所昨天下午接獲報案指稱，44歲張姓男子與曾姓男子，約定在龜山區萬壽路二段交易虛擬貨幣，但不久就被曾等6人強押上車，警方獲報後組成專案小組調查，調閱沿途監視器發現，案發後，張男被2輛轎車押走，循線追查2車在新北市新店地區，警方通報新店警分局協助攔查，順利在新店區安康路成功攔截2車，查獲曾姓男子等6名共犯到案，被害人張姓男子則順利獲救且安全無虞。

經警方調查，張男指稱因虛擬貨幣交易導致雙方發生誤會，被27歲曾姓男子等6人帶走，目前警方針對虛擬貨幣（疑似泰達幣）交易糾紛調查，但曾姓男男子則辯稱，並未強押張男上車，是張男自願上車，且沒有阻攔張男打電話給友人等語，警方目前朝妨害自由罪嫌偵辦。

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